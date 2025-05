IndyCar | Sonsio GP: Alex Palou continua il suo dominio

La stagione 2025 IndyCar continua sul tracciato stradale di Indianapolis con il Sonsio GP, una gara piena di sorpassi e rimonte, vinta di nuovo dallo spagnolo Alex Palou (Chip Ganassi Racing), che aveva già conquistato la pole position. Dietro di lui il messicano Palo O'Ward e l'australiano Will Power.

Alex Palou vince il Sonsio GP, crollo di Rahal

Il quinto round della stagione è cominciato con dei problemi per l'americano Josef Newgarden, che rientra ai box del team Penske per guai tecnici ancora prima della bandiera verde. Nei primi giri, un contatto ha coinvolto l'inglese Callum Ilott della Prema Racing, costretto a rientrare ai box e ripartire dalle retrovie; lo svedese Marcus Ericsson dell'Andretti Global, invece, si è dovuto ritirare per un tamponamento da parte dell'americano David Malukas.

Lo spagnolo Alex Palou, dopo una posizione persa alla partenza per mano dell'americano Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing), è riuscito a chiudere la gara al meglio riagguatando la prima posizione nelle battute finali. Dietro di lui sul podio il messicano Pato O'Ward di Arrow McLaren e l'australiano Will Power del team Penske. A una ventina di giri dalla fine, la strategia usata per Rahal si è rivelata sbagliata, con l'americano che chiude solo al sesto posto dopo essere stato leader per la maggior parte della gara.

Finale acceso dopo il ritiro di David Malukas (A.J. Foyt Enterprises) per problemi tecnici, che ha portato ad una bandiera gialla nelle battute finali.

Newgarden in rimonta, Kirkwood salvatore per Andretti Global

L'americano Josef Newgarden, rientrato ai box ancora prima della partenza, ha dato tutto il possibile per completare una rimonta straordinaria: partito 26esimo è riuscito a concludere in dodicesima posizione.

Un weekend da dimenticare, invece, quello per il team Andretti Global: lo svedese Marcus Ericsson e l'americano Colton Herta hanno chiuso il fine settimana con dei ritiri. L'unica speranza per il team è stato l'americano Kyle Kirkwood, che ha chiuso in zona punti all'ottavo posto.

Dopo un continuo dominio dello spagnolo, il prossimo appuntamento sarà la 500 Miglia di Indianapolis il 25 maggio.

Credits: www.indycar.com

Lara Amerio