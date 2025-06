Moto3 | GP Italia, Qualifiche: prima pole da sogno per Carpe

A conquistare la pole position del GP d'Italia Moto3 è Álvaro Carpe. Il pilota Red Bull KTM Ajo conquista la prima pole position in carriera nella entry class, davanti al suo compagno di squadra José Antonio Rueda. Completa la prima fila Scott Ogden. Il primo degli italiani è Nicola Carraro in dodicesima posizione.

Pole e soprasso da strappo della licenza

1:54.733 è il tempo fatto segnare da Álvaro Carpe, che conquista la pole position della Moto3. Il pilota spagnolo porta a casa la sua prima pole position in carriera e domani scatterà dalla prima casella in griglia nel GP d'Italia. Un risultato conquistato con grande talento e astuzia. Carpe, nel giro decisivo, ha portato un attacco a Ángel Piqueras, riuscendo a non perdere tempo e prendendo la scia di Furusato. Un sorpasso da folle all'esterno dell'Arabbiata 1. Battuto José Antonio Rueda che si accontenta del secondo posto in griglia, alle spalle del suo compagno di squadra. Completa la prima fila Scott Ogden. Il pilota CIP Green Power si mostra nuovamente in grande forma in questo weekend ed è uno dei candidati per la vittoria domani.

Seconda fila che vede protagonisti come Ángel Piqueras e la coppia Tech 3 formata da Jacob Roulstone e Valentín Perrone. Non ha brillato Máximo Quiles, dopo la caduta di cui è stato protagonista nel corso del Q1. I meccanici del team Aspar con un grande lavoro sono riusciti a rimettere in pista lo spagnolo, che però non è riuscito a trovare un giro veloce e partirà dall'ottava casella. Grande sfortuna per Ryusei Yamanaka che ha lamentato un problema al cambio e non ha potuto completare l'ultimo time attack. Il primo degli italiani è Nicola Carraro dodicesimo. Solo quattordicesimo uno dei grandi favoriti, Luca Lunetta che sarà costretto a rimontare domani. Alle sue spalle Dennis Foggia.

Delusione per Guido Pini

È stata una qualifica molto combattuta, che si giocherà anche nel post sessione con le penalità. Sono molti i piloti a rischio penalizzazione per impeding. Tra questi Valentín Perrone che ha ostacolato Máximo Quiles nel suo giro lanciato. In bilico anche Taiyo Furusato. Il Q1 ha visto diversi nomi importanti, ma solo quattro piloti hanno passato il taglio. È rimasto escluso Stefano Nepa, mai veramente competitivo. Anche Guido Pini, a cui è stato cancellato il tempo che lo avrebbe messo in Q2, sarà chiamato domani alla rimonta nella sua gara di casa.

Moto3 | GP Italia: i risultati delle qualifiche

Giulia Pea