FIA FR World Cup | Slater favorito a Macao, ottime chance per De Palo e Colnaghi

Torna all’atteso appuntamento con il Gran Premio di Macao. Una delle gare più spettacolari della stagione si svolgerà questo fine settimana sul circuito cittadino di Guia, nella città del Sud-Est asiatico. Il nome che spicca nella categoria di Formula Regional è Freddie Slater, campione eletto del campionato FRECA 2025. Ma attenzione anche ai due portacolori italiani, Matteo de Palo e Mattia Colnaghi, che ben si sono distinti nelle categorie propedeutiche e pronti a portare a casa il bottino finale.

Freddie Slater vincitore per chiudere al meglio la stagione

Questo week-end andrà in scena al Gran Premio di Macao sull’iconico circuito di Guia. Un appuntamento che comprende diverse categorie tra Formula 4, Formula Regional e GT, con piloti che si daranno battaglia per la vittoria finale. Per quanto riguarda la sezione Formula Regional, quest’anno scenderanno in pista 31 piloti e 10 squadre pronte a garantirsi un posto sul podio. I piloti provengono sia dalla categoria di Formula Regional europea, ma anche dalla formula 3, come il figlio d'arte Charlie Wurz e Tasanapol Inthraphuvrasak, vincitore di alcune gare del campionato. Altri invece provengono dalla Formula 4 e campionati propedeutici sparsi per tutto il mondo.

Il favorito per eccellenza alla vittoria è Freddie Slater. Il pilota inglese, fresco vincitore del campionato di Formula Regional European Championship by Alpine e di promozione in Formula 3, ha tutte le carte in regola per raggiungere il successo. Il talento inglese correrà per il team italiano Prema Racing con cui ha corso anche nelle categorie minori, che per questo appuntamento si unirà a SMJ Mortorsport.

Freddie Slater, campione FRECA 2025

De Palo e Colnaghi: le chance di successo italiane

Nella entry list della categoria troviamo due italiani che hanno grandi chance di ottenere il successo finale. Stiamo parlando di Matteo de Palo e Mattia Colnaghi. Una vittoria italiana non succede dal 2010 con Edoardo Mortara, con Gabriele Mini che 2023 ci è andato vicino, ma ha ottenuto solamente un terzo posto dietro a Luke Browing e Dennis Hauger. Matteo de Palo ha chiuso il campionato FRECA in seconda posizione, proprio alle spalle del pilota inglese Freddie Slater. Una possibilità dunque di rivincita per il pilota italiano, per completare una stagione positiva coronata dall’ingresso annunciato pochi giorni fa nel McLaren Academy Development Programme e la promozione in Formula 3 per il 2026.

Altro portacolori di spicco è Mattia Colnaghi. Il pilota italo-argentino ha vinto quest’anno il campionato di Eurocup3, attirando l’attenzione di Helmut Marko che lo ha inserito nel programma Red Bull. Come il suo connazionale romano, anche Colnaghi avrà la possibilità di correre in Formula 3 con MP Motorsport e il talento mostrato nel corso della sua carriera lo mettono tra i favoriti alla vittoria nella gara di domenica. Da segnalare anche la presenza nella griglia di partenza di Zhenrui CHI che rappresenta l’Italia con il team Van Amersfoort Racing.

Appuntamento a sabato 15 alle 09.15 per la Qualifying Race di 10 giri e domenica 16 alle 08.30 per la Main Race, composta da 15 giri. Per Slater la chance di mettere la ciliegina sulla torta ad una stagione strepitosa. Per de Palo e Colnaghi di chiudere l’anno in bellezza e portare in alto il tricolore in terra cinese.

Federica Passoni