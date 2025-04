WEC | 6h Imola: Ferrari all’attacco in casa, Porsche per la rivincita

Cresce l’attesa per l’edizione 2025 della 6h di Imola, seconda tappa del FIA World Endurance Championship. Ci sarà da divertirsi sulle rive del Santerno per l’inizio del lungo cammino che a giugno ci condurrà in Francia con la leggendaria 24h Le Mans.

Credits: Daniele Paglino

Ferrari per una nuova vittoria?

Ferrari riparte dallo storico tris ottenuto con le due auto ufficiale e con la 499P privata #83 AF Corse in Qatar a fine febbraio. Il marchio di Maranello si prepara per onorare i propri tifosi dopo il leggendario risultato ottenuto in Medio Oriente con l’auto #50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina.

Confermati ovviamente anche gli altri equipaggi con i titolari Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi a bordo della Rossa #51 e la line-up #83 AF Corse con Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson.

Credits: Bonora Agency

Porsche e Toyota osservati speciali

Porsche Motorsport sarà l’osservata speciale dopo la sconfitta di Lusail. Tre piloti sono confermati per la tappa italiana con Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet #6 e Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell #5. Gli equipaggi verranno modificati a due piloti per la 6h di Spa principalmente vista la concomitanza con la tappa di Laguna Seca dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Toyota, invece, punta al bis in Italia dopo l’acuto dello scorso aprile con Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway #7. Attenzione però anche a BMW M Motorsport che con WRT insegue il secondo podio nel Mondiale dopo la solida performance ottenuta con entrambi i prototipi in Medio Oriente.

Credits: Cadillac Hertz Team JOTA

Parentesi finale doverosa per Cadillac Hertz Team JOTA. Il marchio americano e la squadra inglese, out in modo rocambolesco a Lusail dopo un contatto in fase di restart, hanno mostrato un eccellente passo nella prima uscita stagionale. Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens sono confermati con la vettura #12, mentre Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais condurrano la #38.

La V-Series.R insegue la prima affermazione nel FIA WEC dopo il podio a Le Mans 2023 e la pole ottenuta al Fuji in Giappone lo scorso autunno. Gli americani tentano di rifarsi in Italia dopo le sconfitte di Daytona e Sebring.

Ad un anno di distanza torna in Italia la versione EVO della Peugeot 9X8. Continua il lavoro dei francesi, chiamati a raggiungere la parte alta della graduatoria dopo una difficile prestazione in quel di Lusail. Occhi puntati parallelamente anche su Alpine, lontano dalla parte alta della graduatoria in occasione della prima uscita stagionale.

LMGT3: Corvette riparte da favorita, Valentino Rossi osservato speciale

Tanta attenzione anche sulla classe LMGT3 che nel primo atto ha premiato la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #33 TF Sport di Daniel Juncadella/Ben Keating/Jonny Edgar. L’equipaggio citato parte da favorito in un evento che dodici mesi fa aveva visto un dominio da parte delle due BMW M4 GT3 targate WRT.

Augusto Farfus/Darren Leung/Sean Gelael #31 vinsero in Emilia Romagna davanti alla vettura gemella #46 di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Maxime Martin. Il ‘Dottore’ ritrova i propri tifosi nell’impianto dedicato ad Enzo e Dino Ferrari, percorso completamente differente rispetto al Lusail International Circuit.

Credits. TF Sport

Nell’impianto imolese occhi puntati su United Autosports McLaren, all’attacco sin dalle qualifiche in Qatar. Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingham #59, dopo il secondo posto, ci riprovano, l’equipaggio condividerà il box nuovamente con Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelael #95.

Venerdì' le prove libere, sabato la FP3 e le qualifiche, mentre domenica la gara dalle 13.00. Quale modo migliore per passare la Pasqua con uno dei campionati più spettacolari al mondo? I biglietti restano disponibili sul sito ufficiale dell'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Luca Pellegrini