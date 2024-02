WEC | Ferrari svela la livrea per il 2024, tra una settimana si inizia in Qatar

WEC: Ferrari 499P svela i propri colori

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina #50 e Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi #51 sono pronti per una nuova stagione all'attacco, pronti per lottare in ogni atto ad armi pari contro Toyota GR.

Proton Competition guarda al passato

Harry Tincknell/Neel Jani/Julien Andlauer sono i piloti attesi in scena in Qatar, un equipaggio che potrebbe cambiare nel prosieguo del campionato viste alcune scomode concomitanze con l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Una settimana al vero esordio di Isotta Fraschini

Carl Bennett, il francese Jean-Karl Vernay ed il canadese Antonio Serravalle porteranno al debutto il costruttore milanese che recentemente ha completato il proprio programma di omologazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isotta Fraschini Duqueine (@isotta_fraschini_duqueine)

TF Sport si prepara a Dubai prima di Lusail

Charlie Eastwood/Rui Andrade/Tom Van Rompuy #82 e Daniel Juncadella/Sébastien Baud/Hiroshi Koizumi #81 sono i piloti presenti in pista in Medio Oriente e successivamente in ogni atto del Mondiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TF Sport (@tf_sport)

Anche Vista AF Corse ha presentato i colori per il FIA WEC 2024

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera sono attesi in scena con la vettura #55, mentre a bordo della gemella #54 ci saranno Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vista AF Corse (@scuderiavista_afcorsewec)

sessione che segna ufficialmente il via di una stagione agonistica da non perdere.ha presentato la propria livrea in vista del campionato che scatterà con un'ineditainil prossimoLo schema cromatico continua a celebrare il passato remoto incarnato dalla Ferrari 312 PB, l’ultimo prototipo a gareggiare nel Campionato del mondo nel 1973. Il rosso sposa nuovamente il Giallo Modena, presente quest'anno anche in ogni appuntamento del Mondiale di F1 con l'inedita FS24. https://youtu.be/X5rBaVACEkM?si=3IXbvHDrPpw-luCc. La struttura di Christian Ried si ispira ad una delle vetture più iconiche della casa di Stoccarda, lahttps://twitter.com/FIAWEC/status/1758488188950024528Il thailandese. Ricordiamo che non ci saranno, invece, i membri di Vector Sport, realtà che ha portato in pista la Tipo 6 LMH nei primi mesi di vitaIl team britannico si prepara per una nuova sfida consquadra che proverà a confermarsi regina dopo il titolo in GTE nel 2023.Occhi puntati ovviamente su Rovera e su Rigon che torneranno in PRO Am come fatto nella passata annata. Ferrari avrà in ogni caso una vettura in meno rispetto alla passata stagione, ricordiamo che come regolamento non è possibile schierare più di due auto.Luca Pellegrini