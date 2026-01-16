WEC | Priaulx, Rockenfeller e Sargeant primi piloti Ford Hypercar

Seb Priaulx, Mike Rockenfeller e Logan Sargeant sono i tre primi tre piloti confermati da Ford Racing per il programma Hypercar 2027. Il terzetto è stato svelato durante la presentazione 2026 del costruttore americano.

Credits. Ford Racing

Ford Racing presenta i piloti 2027 Hypercar

Il figlio dell'ex campione del mondo turismo Andy Priaulx e l'ex campione DTM saranno quindi della partita in Hypercar in compagnia dell'ex volto di F1.

I primi due gareggeranno nel 2026 in European Le Mans Series per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Sargeant ha già corso con un'ORECA 07 Gibson LMP2 in alcune prove dell'IMSA IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025 e correrà anche la prossima Rolex 24 at Daytona nella stessa classe.

Gli altri due hanno militato in GTD PRO con la Ford Mustang GT3 nel 2025, abili ad imporsi in due occasioni. Il binomio parteciperà anche quest'anno ad alcune competizioni IMSA, ma non all'intera serie.

Dan Sayers, responsabile del programma Hypercar di Ford Racing, ha dichiarato:

Seb è un talento puro e naturale; Rocky è il veterano che ha visto tutto e vinto tutto. A loro si unisce Logan Sargeant, avere un americano di nuovo su una Ford a Le Mans è una cosa giusta. È un omaggio a giganti come Dan Gurney e A.J. Foyt, che nel 1967.

Ford a Le Mans nel 1966 - Credits. Ford Racing



La vettura è pronta per ‘nascere’

Il manager americano ha continuato parlando dell'auto che come noto sarà una LMDh con telaio ORECA. La scelta è stata quindi fatta seguendo la decisione di Acura e Alpine, altre due Hypercar (o GTP nel caso di Acura) che hanno scommesso sul costruttore francese per assemblare il proprio prototipo.

Per la prima volta nella nostra storia, questo motore da competizione viene sviluppato internamente con il nostro team di Dearborn che lavora a stretto contatto con Red Bull Ford Powertrains. Avremo un V8 aspirato da 5,4 litri. Quando hai un motore così iconico nel tuo arsenale ti affidi al tuo DNA. Questo V8 è un ponte tra le leggende del 1966 e il futuro del 2027.

Credits. Ford Racing

Ricordiamo che per ora è previsto un programma esclusivo nel FIA World Endurance Championship per Ford Racing. Non è escluso un impegno futuro anche nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini