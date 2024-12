F1 | GP Abu Dhabi, FP3: uno-due McLaren di nuovo, Ferrari in affanno

Oscar Piastri chiude al comando le FP3 del GP di Abu Dhabi di F1. Il pilota australiano della McLaren precede il suo compagno di squadra Lando Norris. In difficoltà le due Ferrari, con Carlos Sainz quinto, mentre Charles Leclerc è solo nono.

McLaren in forma, Ferrari perde nel T3

Piastri ha chiuso l'ultima sessione dell'anno con un tempo di 1:23.433, 193 millesimi meglio di Norris. Le due McLaren sembrano essere nettamente più in forma degli avversari soprattutto nel terzo settore, quello guidato. Terzo è Lewis Hamilton a 3 decimi di ritardo dal duo di Woking, a precedere il campione del mondo Max Verstappen.

Quinto, come detto, è Carlos Sainz con la prima delle due Ferrari, a 438 millesimi da Piastri. Nel corso della sessione la vettura dello spagnolo ha cacciato qualche sbuffo di fumo dal posteriore, anche se pare non esserci nessun problema. Peggio l'altra Ferrari, quella di Charles Leclerc, nono a 6 decimi dal leader, e che domani avrà dieci posizioni di penalità per la sostituzione della batteria. Entrambi i piloti della Ferrari perdono nei confronti della McLaren soprattutto nel terzo settore.

Bene le Haas

Tra le due Ferrari si piazza l'altra Mercedes di George Russell, mentre molto bene le due Haas, in settima e in ottava posizione con Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen. Chiude la top 10 Sergio Perez con la seconda delle due Red Bull. Fuori dalla prima metà dello schieramento seguono poi Yuki Tsunoda con la VCARB, Alex Albon con la Williams e Pierre Gasly con l'Alpine, tutti questi a meno di un secondo di ritardo dalla vetta della classifica, mentre chiudono il gruppo un buon Jack Doohan in una discreta quattordicesima posizione, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Liam Lawson, Lance Stroll, Zhou Guanyu e Franco Colapinto.

© F1

La qualifica del GP di Abu Dhabi, l'ultima della stagione 2024 di Formula 1 sarà alle ore 15.00.

Alfredo Cirelli