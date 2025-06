WorldSBK | Misano, Razgatlıoğlu soddisfatto a metà: "Soffro il chattering"

A Misano Toprak Razgatlıoğlu si è imposto in Gara 1 di WorldSBK, davanti a Nicolò Bulega. Una prova di forza per il pilota turco che ha accorciato le distanze in ottica campionato. Sono ora 26 i punti che separano i due campioni, ma Razgatlıoğlu non è ancora soddisfatto.

Razgatlıoğlu: “Questa vittoria è molto importante”

Partito dalla pole position, dopo la penalizzazione di Nicolò Bulega, Toprak Razgatlıoğlu si è affermato a Misano davanti al pilota italiano. Non è stata una gara facile per il pilota turco che nel primo giro ha commesso un errore che lo ha portato largo, facendogli perdere diverse posizioni. Questo non ha impedito, al pilota BMW di strappare la testa della gara a Bulega e costruire un vantaggio che gli ha assicurato la vittoria. Al termine della gara Toprak Razgatlıoğlu ha commentato: “In gara, soprattutto a metà, ho perso l'anteriore, alla terza curva sono quasi caduto. Mi hanno ripreso facilmente, dopo ho iniziato riprendere progressivamente il mio ritmo. Nell'ultima parte ho spinto forte. Ma il problema più grande è stato il chattering”.

Il caldo di Misano ha messo in difficoltà i piloti e Razgatlıoğlu si è espresso così: “Questa vittoria è molto importante, sopratutto in Italia. Mi piace questa pista, amo i fan e la bella atmosfera, ma troppo calda. Il grip non è come stamattina, ma anche la situazione è diversa. Perchè se fa caldo e spingi forte, non è facile specialmente per me. Perchè nell'ultimo settore sento molto chattering e anche alla prima curva”.

Il freno motore resta un problema

I problemi sulla M1000RR non sono certo spariti, specialmente quelli riguardanti il freno motore: “Domani dobbiamo migliorare, soprattutto il freno motore. Non sono felice. Se miglioriamo il freno motore, penso di poter guidare più tranquillamente”. I test svolti la settimana scorsa sul tracciato di Misano, hanno aiutato Razgatlıoğlu a mettere a punto la moto per le condizioni più calde, ma restano ancora alcuni dettagli da mettere a punto: “Abbiamo fatto i test qui, abbiamo provato differenti cose e setup, e abbiamo trovato qualcosa per le condizioni più calde. Nei test il freno motore era perfetto, ma nel fine settimana di gara, ieri e soprattutto oggi le condizioni non cambiano, ma la moto non si ferma. Il freno motore non aiuta, non funziona come nei test. Se miglioriamo questo mi sentirò molto meglio”.

Una piccola nota statistica: con la vittoria di oggi Toprak Razgatlıoğlu ha superato i 63 successi di Álvaro Bautista, diventando il secondo pilota di tutti i tempi dietro al solo Jonathan Rea.

Giulia Pea

