ELMS | Imola, qualifiche: Panis Racing #65 in pole, Iron Dames dominano in GT

Charles Milesi non sbaglia e firma la pole position per la 4h Imola, terzo appuntamento dell'European Le Mans Series. Panis Racing #65 mette tutti in riga sulle rive del Santerno, Sarah Bovy e le Iron Dames si confermano imbattibili nella specifica LMGT3.

Milesi perfetto a Imola

Milesi è stato il più competitivo in 1.30.829, abile a scavalcare l'Oreca 07 Gibson LMP2 #25 Algarve Pro Racing di Alex Lynn. Felipe Drugovich (Vector Sport #10) si è dovuto accontentare della terza piazza, il brasiliano che ha corso l'ultima 24h Le Mans con Cadillac Racing ha preceduto Frederick Vesti (COOL Racing #47), Malthe Jakobsen (COOL Racing #37) ed Oliver Gray (Inter Europol Competition #34).

Conferme anche da parte di Giorgio Roda, nuovamente re in LMP2 PRO Am dopo quanto accaduto a Barcellona ed a Le Castellet. Il lombardo di Proton Competition #77 svetta contro la concorrenza, nettamente superiore a Richard Mille by TDS #29 ed AF Corse #88.

LMP3, prima gioia per DKR Engineering

Wyatt Brichacek e DKR Engineering #4 ha ottenuto la prima pole in stagione in LMP3. Oscar Tunjo (WTM by Rinaldi #12) e Gillian Henrion (Team Virage #8) si sono classificati nell'ordine, entrambi con una distanza superiore ai cinque decimi.

Kai Askey (Inter Europol Competition #88) e Manuel Espirito Santo (COOL Racing #17) hanno completato la prima parte dello schieramento, le Ligier si sono classificate alle spalle delle Duqueine.

GT3, Iron Dames ancora regine

Sarah Bovy rispetta il pronostico della vigilia e conquista la terza pole stagionale nell'European Le Mans Series. La belga, al rientro dopo l'impatto nella 6h del Glen due settimane fa, ha regolato la concorrenza imponendosi davanti a Derek DeBoer (Racing Spirit of Leman Aston Martin #59) e Hiroshi Hamaguchi (Iron Lynx Lamborghini #63).

Takeshi Kimura (Kessel Racing Ferrari #57) e Martin Berry (Grid Motosport by TF Aston Martin #97) hanno completato nell'ordine al termine dell'ultima sessione cronometrata prima della gara che scatterà domani alle 11.30.

Sarah Bovy ha rilasciato in una nota ai nostri microfoni dopo la terza pole del 2024:

La qualifica è stata nuovamente ottima, ho avuto delle buone sensazioni ed è stato importante tornare subito in auto anche dopo l’incidente avuto a Watkins Glen. Speriamo di avere una buona gara domani dopo gli episodi che ci hanno limitato a Barcellona ed a Le Castellet.

Da segnalare ai margini del week-end il cambio d'auto per la Ferrari 296 GT3 #86 di GR Racing. Un incidente nei Bronze Test ha limitato la compagine inglese, presente solo parzialmente in azione durante la FP2.

Da Imola - Luca Pellegrini