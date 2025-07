MotoGP | GP Germania, Qualifiche: Márquez torna in pole nel "suo" Sachsenring

Pronostico ampiamente rispettato nelle qualifiche del Gran Premio di Germania MotoGP. Nonostante la pioggia battente che si è abbattuta sul Sachsenring e la resistenza di un Johann Zarco commovente, Marc Márquez si prende la partenza al palo. Il francese di Honda lo segue, Bezzecchi è 3°.

Testacoda in Ducati: Márquez imprendibile, Bagnaia 11°

Marc Márquez ha distrutto la concorrenza al Sachsenring: nulla di nuovo in Sassonia per il #93, ma Johann Zarco ha tenuto testa allo spagnolo di Ducati con un coraggio invidiabile. Il francese, che ha passato il taglio del Q1 insieme a Maverick Viñales, ha fatto una scelta controcorrente rispetto al resto della griglia: Zarco ha montato fin dall'inizio la gomma Media al posteriore, tenendola per entrambi i turni e andando a 151 millesimi da un vero e proprio colpaccio. La prima fila è chiusa da Marco Bezzecchi su Aprilia, confermando il suo grande periodo di forma cominciato con la vittoria a Silverstone.

Chi di certo non può essere contento della sua qualifica è Francesco Bagnaia: il torinese chiude il turno lontano anni luce dal compagno di squadra in 11ª posizione, l'ultimo con un tempo valido. Maverick Viñales è caduto nel giro d'uscita del Q2 ed è al centro medico per ulteriori verifiche: non ha fatto segnare un tempo valido e, se gareggerà, partirà dalla 12ª casella.

Morbidelli cade ma è 4°, Di Giannantonio solo 8°

È rimasto in partita per la prima fila fino all'ultimo Franco Morbidelli, ma una caduta nel tentativo finale del Q2 non gli ha permesso di mettersi tra i primi tre. Nessuna conseguenza per l'italo-brasiliano, che partirà dalla 4ª casella con concrete ambizioni di podio. Morbidelli verrà accompagnato in seconda fila dalla KTM di Pedro Acosta, ottimo in 5ª posizioni in condizioni tutt'altro che facili. Il pilota di Mazarrón ha preceduto Álex Márquez, che termina in seconda fila una qualifica difficile, ma con condizioni che non hanno stressato più di tanto la mano da poco operata dopo il fattaccio di Assen.

Ben due Yamaha in terza fila: Fabio Quartararo con un colpo di coda ha terminato in 7ª posizione un turno che lo aveva visto in difficoltà fino a quel momento. Nona posizione per la seconda M1 di Jack Miller, anch'egli caduto nel giro d'uscita così come Viñales ma senza conseguenze fisiche. Tra i due piloti del marchio di Iwata si infila la Ducati di Fabio Di Giannantonio, sicuramente uno dei grandi delusi dopo il miglior tempo di giornata fatto segnare nel venerdì. Brad Binder è 10° dopo che il suo tempo è stato cancellato per le bandiere gialle di Morbidelli: sarebbe stato 6°, subito dietro al compagno Acosta.

MotoGP | GP Germania: i risultati delle qualifiche

