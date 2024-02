GTWC Europe, Ford e Dinamic GT si separano prima del via della stagione 2024

Ford e Dinamic GT si separano ancora prima di iniziare la stagione 2024 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Il marchio americano e la squadra italiana avrebbero dovuto collaborare nel campionato continentale di SRO, un accordo inedito che purtroppo sfuma prima dell'opening round che si svolgerà ad aprile presso il Paul Ricard.

Una nota pubblicata sui social del team tricolore recita: ggi vi dobbiamo comunicare una notizia che non avremmo mai voluto darvi. Nell’ultimo periodo, il vostro calore e la vostra vicinanza su questa pagina sono stati incredibili. Purtroppo, per ragioni che preferiamo non approfondire, il nostro rapporto con Ford si è bruscamente interrotto. Il team di Dinamic GT ha lavorato sodo negli ultimi mesi su questa collaborazione e non ci siamo mai fermati, credendo fermamente in questo progetto".

La dichiarazione continua dicendo: " Vi annunciamo che non correremo con Ford questa stagione. Ma Dinamic GT non si ferma qui; ci prendiamo un paio di giorni per riflettere, ma vi possiamo garantire che ripartiremo più forti di prima. Perché dalle crisi nascono le opportunità e arrendersi non fa parte di noi… Torneremo… e lo faremo presto. – Team Dinamic GT”.

Dinanic GT - Ford: sfuma un programma certo

Dennis Olsen, Fred Vervisch e Christopher Mies avrebbero dovuto correre in PRO a tempo pieno, mentre Philipp Sager, Ben Barker e Christopher Zöchling si sarebbero dovuti alternare in Bronze Cup. I test erano già iniziati in vista dell'esordio ufficiale, una data che a questo punto non arriverà mai.

Dinamic GT non ha comunicato ora i piani agonistici per il 2024 anche se obiettivamente non è da escludere un ritorno con Porsche. Il marchio tedesco ha lavorato e vinto nel GTWC Europe e non solo a stretto contatto con la compagine che dalla passata stagione di differenzia da Dinamic Motorsport.

SRO rischia in ogni caso di perdere Ford Performance che per ora ha confermato l'impegno nel FIA World Endurance Championship con Proton Competition oltre alla partecipazione in veste ufficiale all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Luca Pellegrini