FIA GT World Cup | Engel trionfa con Mercedes, Fuoco sfiora la vittoria

Seconda affermazione nella FIA GT World Cup per Maro Engel. Il tedesco di Mercedes si impone con le GT per la quarta volta complessiva tra i muretti di Macao davanti alle BMW di Augusto Farfus e Sheldon van der Linde. Il #130 dello schieramento trionfa approfittando di un contatto alla ‘Lisboa' tra Raffele Marciello ed Antonio Fuoco.

FIA GT World Cup, BMW parte forte. Ferrari all'attacco

Dopo alcuni giri alle spalle della Safety Car, una scelta dovuta alle avverse condizioni meteo che hanno costretto gli organizzatori a cancellare il GP delle Moto ed a posticipare la prova del TCR World Tour, la FIA GT World Cup è iniziata ad 11 passaggi dalla fine con Raffaele Marciello (TORO RACING powered by MCG BMW #1) e Dries Vanthoor (Team WRT BMW #31) rispettivamente in prima e seconda piazza.

La superiorità sull'asciutto delle vetture bavaresi è stata messa in discussione dalla Ferrari 296 GT3 #83 AF Corse di Antonio Fuoco. Il vincitore della 24h Le Mans 2024 ha superato a 9 giri dalla fine la BMW di Vanthoor, successivamente a muro nel terzo settore in seguito ad una toccata da parte di Engel.

L'italiano ha iniziato a prendere le misure a Marciello, superiore alla Rossa dal tratto che dall'ultima curva conduce alla Lisboa. Il calabrese ha quindi studiato delle soluzioni alternative a partire dall'ultima curva in cui brillantemente ha beffato Vanthoor.

Fuoco compie una magia, Marciello sbaglia. Engel ringrazia

L'assalto della Ferrari è arrivato puntuale a 2 giri dalla fine, Fuoco ha completato un soprasso sontuoso proprio nell'ultima curva ai danni della BMW M4 GT3 #1 del campione in carica. ‘Lello’ ha provato a ripassare la Ferrari nel primo settore della pista, le due auto sono entrambe finite nella via di fuga della curva Lisboa.

Marciello ha sbagliato la frenata ed ha spinto il rivale fuori dalla linea ideale. La BMW si è successivamente ritirata, mentre la Ferrari si è arresa in nona posizione davanti alla Mercedes #77 di Daniel Juncadella.

Ad approfittare della situazione è stato Maro Engel, meritatamente vincitore sulla Augusto Farfus (Team KRC BMW #89) nonostante cinque secondi di penalità per aver spinto contro le barriere Dries Vanthoor.

Top3 per Sheldon van der Linde (Team WRT BMW #32), presente davanti a Alessio Picariello (Absolute Racing Porsche #911), Laurens Vanthoor (Absolute Racing Porsche #25) e Christopher Haase ( Phantom Global Racing Audi #33). Niente da fare per Edoardo Mortara (SJM VSR Theodore Racing Lamborghini #63), 7mo ed abile a precedere Ricardo Feller (FAW Audi Sport Asia Racing Team Audi #36).

Fuoco e Juncadella completano come già detto la prima parte della graduatoria al termine di una competizione senza bandiere gialle se non consideriamo i primi giri dell'evento.

La stagione delle ruote coperte non è ancora conclusa, quasi tutti i protagonisti del Macau GP saranno infatti presenti a Jeddah (Arabia Saudita) tra due settimane per la disputa dell'ultimo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Luca Pellegrini