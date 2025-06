WorldSSP | Misano, Superpole: prima pole di Masiá, Casadei lo segue

Misano è la pista della prima volta per Jaume Masiá: l'iridato 2023 Moto3 è alla prima pole position di carriera nel WorldSSP con un crono di 1:37.119 davanti ad un debuttante di lusso come Mattia Casadei e la seconda MV Agusta di Bo Bendsneyder.

Masiá è in pole, fenomenale Casadei

Dopo aver conquistato il primo successo della carriera a Most in Gara 1, Jaume Masiá si toglie lo sfizio della prima partenza dal palo. Il pilota Orelac Racing ha preceduto le due MV Agusta, con la F3 800 RR che si è dimostrata molto competitiva al Marco Simoncelli. Lo dimostra Mattia Casadei, che alla prima esperienza nel WorldSSP (al posto di Caricasulo, passato a D34G Racing su Ducati, ndr), ha centrato la prima fila dello schieramento con il crono di 1:37.287. Una prova di grande competitività da parte del romagnolo, che si candida ad un weekend da protagonista. Dietro di lui Bo Bendsneyder, colui che si è dimostrato più competitivo fino a questo momento della stagione. L'olandese ritorna a popolare le zone nobili della classifica dopo un weekend a Most piuttosto complicato.

Caricasulo e Farioli nei 10, peccato per Manzi

In seconda fila si trovano la prima Ducati e la prima Yamaha: Marcel Schroetter è 4° davanti a Can Öncü, mentre la Panigale V2 955 di Valentin Debise chiude la seconda fila nella griglia di partenza. Parecchia Italia in terza fila grazie a Federico Caricasulo, fin da subito a proprio agio con la V2 preparata da D34G Racing (prendendo così il posto di Glenn van Straalen, ndr). Ottava posizione per Tom Booth-Amos, con la Tirumph che non sembra digerire al massimo il Misano World Circuit fino a questo momento. Nona posizione per Filippo Farioli.

A chiudere la top 10 è il leader del campionato Stefano Manzi: il pilota Ten Kate Racing è stato vittima di un turno sfortunato. Prima la caduta alla Misano 2, poi nell'ultimo tentativo disponibile il #62 aveva fatto segnare il 5° tempo in classifica. Purtroppo, nel farlo, il pilota Yamaha è passato in regime di bandiera gialla per la caduta di Lucas Mahias. Giro cancellato e inizialmente 11°, Manzi è scalato in 10ª piazza per la cancellazione del giro a Jeremy Alcoba (13°).

WorldSSP | Misano: i risultati della Superpole

Da Misano - Valentino Aggio

