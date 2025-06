WorldSBK | Misano, FP1: Razgatlıoğlu apre le danze in Riviera

La bandiera a scacchi mette fine al turno di FP1 del round di Misano WorldSBK. Toprak Razgatlıoğlu fa segnare il miglior crono della sessione con 1:33.031 davanti al duo Ducati formato da Nicolò Bulega e Álvaro Bautista.

Razgatlıoğlu-Bulega: riprende il duello

I due grandi protagonisti della stagione 2025 hanno ripreso il loro duello in Riviera, con Toprak Razgatlıoğlu capace di far segnare il miglior crono della sessione. Il pilota turco, che ha appena firmato il contratto con Prima Pramac Yamaha per salire in MotoGP, deve difendere la tripletta conquistata lo scorso anno su questo tracciato. Dietro di lui c'è il leader del campionato Nicolò Bulega, che paga 226 millesimi dalla vetta. I due hanno ripreso la battaglia iniziata nei test qualche settimana fa. In terza posizione c'è Álvaro Bautista, che ha annunciato la separazione da Ducati al termine dell'anno nonostante la volontà del due volte iridato di rimanere a Borgo Panigale.

Gardner è 4°, poi gli italiani

Andrea Locatelli, stranamente, non è la miglior Yamaha dello schieramento: il pilota ufficiale si deve accontentare dell'undicesima posizione al termine di un turno di certo non facile. A prendersi questo onore per la casa dei tre diapason è Remy Gardner: il pilota australiano è andato forte anche lo scorso anno, prendendosi la 4ª posizione. Dietro al pilota GRT c'è parte della pattuglia italiana, formata da Danilo Petrucci e Axel Bassani. Il pilota Barni Spark Racing Team è 5° a mezzo secondo esatto dalla vetta della griglia, mentre il veneto di Bimota è 6° e conferma i passi in avanti fatti con la KB998.

Iker Lecuona porta Honda in 7ª posizione davanti alla Ducati targata Marc VDS Racing Team di Sam Lowes. Dominique Aegerter e la seconda Bimota di Alex Lowes chiudono la top 10. Turno difficile per Jonathan Rea, il quale sembrava essersi ripreso in vista del round Emilia-Romagna. Il pilota Yamaha ha subìto un problema al GPS nella fase centrale del turno, dovendo così fermarsi e sistemare il problema per chiudere il turno in 17ª posizione. Turno di ritorno nel WorldSBK complicato per Michael Rinaldi, 20° assoluto.

WorldSBK | Misano: i risultati delle FP1

Da Misano - Valentino Aggio

