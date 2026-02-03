F1 | Jack Doohan ritorna: sarà pilota di riserva per Haas

Jack Doohan torna in F1 con il ruolo di ‘pilota di riserva’ per il team TGR Haas. L'australiano si unisce alla squadra statunitense per la stagione 2026 dopo aver chiuso prematuramente il proprio rapporto con Alpine.

Nuova sfida per Jack Doohan

Doohan ha fatto il suo debutto in Formula 1 al Gran Premio di Abu Dhabi 2024. Successivamente il proprio posto è stato preso da Franco Colapinto nel corso della stagione 2025, una decisione presa al termine del GP di Miami (sesto round del Mondiale).

Il figlio del cinque volte campione del mondo di MotoGP Mick Doohan ha lottato in carriera per il titolo in FIA F2 e precedentemente in FIA F3. Il nativo della Gold Coast ha ricoperto il ruolo di ‘pilota di riserva’ anche in Alpine durante le stagioni 2023 e 2024.

Il nuovo volto di Haas ha dichiarato in una nota:

Sono entusiasta di unirmi al TGR Haas F1 Team. È il posto ideale per continuare la mia carriera in Formula 1. Vorrei ringraziare il team per avermi dato l'opportunità di crescere e affrontare insieme la grande sfida del 2026. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con il team e di collaborare per una stagione di successo.'

Due piloti di riserva per Haas nel 2026

Il TGR Haas F1 Team, oltre ai titolari Oliver Bearman ed Esteban Ocon, avrà ora due piloti di riserva: oltre al 23enne segnaliamo anche la presenza di Ryo Hirakawa. Quest'ultimo, giapponese, è regolarmente impegnato con Toyota Racing nel FIA World Endurance Championship.

Non poteva mancare il commento di Ayao Komatsu, Team Principal del TGR Haas F1 Team:

Personalmente sono molto entusiasta di avere Jack nel team.Non vediamo l'ora di accoglierlo in squadra di beneficiare del suo contributo. La dedizione necessaria per restare pronti a correre, conoscere il funzionamento della squadra e tutto il resto è una sfida per qualsiasi pilota, soprattutto per chi ha ancora una forte voglia di tornare a competere a questo livello.

Luca Pellegrini