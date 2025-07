Giovani piloti crescono: torna lo Steering Wheel Award 2026, la rampa di lancio verso il professionismo

Dopo il grande successo della prima edizione, Wolf Racing Cars, in collaborazione con ACI Sport, lancia ufficialmente lo Steering Wheel Award 2026, l’iniziativa che rappresenta un ponte concreto tra karting e motorsport professionale.

Un percorso formativo completo: dalla selezione alla pista

Lo Steering Wheel Award non è solo un contest, ma un percorso di selezione e crescita professionale pensato per coltivare e lanciare le promesse del motorsport. L’edizione 2026 si svolgerà dal 31 ottobre al 3 novembre all’Autodromo dell’Umbria di Magione (Perugia) e coinvolgerà piloti selezionati in una quattro giorni di prove teoriche, sessioni in pista, simulazioni tecniche, telemetria e coaching personalizzato, il tutto supportato da un algoritmo proprietario sviluppato da Wolf Racing Cars per una valutazione oggettiva delle performance.

Dal sogno al podio: i protagonisti del 2025

La prima edizione dello Steering Wheel Award ha già scritto storie importanti. Il più emblematico è senza dubbio Simone Bianco, che, dopo aver trionfato nel contest, ha conquistato una stagione completa nel Campionato Italiano Sport Prototipi 2025. Il pilota brianzolo non si è limitato a partecipare: ha dominato la prima metà di stagione con quattro vittorie, due pole position e una serie di prestazioni da leader assoluto, tanto da guidare attualmente la classifica generale.

Ma Bianco non è stato l’unico a emergere. Anche il trevigiano Giacomo Maman ha saputo tradurre l’opportunità in risultati concreti, salendo più volte sul podio e mettendo a segno una vittoria e due secondi posti nel CISP. E poi c’è lo svizzero Christian Canonica, sempre costante e competitivo, capace di lottare stabilmente per le posizioni che contano. Il tutto senza dimenticare le ottime prestazioni di Alberto jr. Fulgori, reduce da un doppio podio al Mugello, così come di Luca Esposito (finalmente competitivo dopo qualche sfortuna di troppo) e del romeno Victor Ionescu, a sua volta in grado di inserirsi a più riprese nel gruppo di testa.

Storie diverse, ma accomunate da un elemento chiave: lo Steering Wheel Award 2026 ha rappresentato per ciascuno di loro un punto di svolta, un’occasione concreta per dimostrare il proprio valore in pista e compiere un vero salto di qualità nel mondo delle corse.

Premi più ricchi, opportunità reali

L’edizione 2026 sarà ancora più ambiziosa e strutturata. Dopo le valutazioni effettuate da un'apposita giuria che osserverà attentamente i partecipanti durante il contest, verranno messi in palio i seguenti premi:

1° classificato: stagione completa gratuita nel CISP 2026

2° classificato: contributo di €40.000

3° classificato: contributo di €30.000

4° classificato: contributo di €20.000

Un’occasione unica per passare dal karting al mondo delle corse professionistiche, con l’obiettivo dichiarato di formare piloti in grado di competere ai massimi livelli.

“Nel 2025 abbiamo visto giovani kartisti trasformarsi in veri piloti. Il 2026 sarà ancora più ambizioso: vogliamo dare ai ragazzi le condizioni per evolversi e arrivare davvero al professionismo.”

— Ivan Bellarosa, CMO Wolf Racing Cars

Come candidarsi

I giovani piloti interessati possono inviare la propria candidatura scrivendo a [email protected]. Le iscrizioni per la seconda edizione dello Steering Wheel Award 2026 sono ufficialmente aperte.