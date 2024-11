WEC | 8h Bahrain, FP3: Peugeot torna davanti prima delle qualifiche

Jean-Éric Vergne riporta Peugeot davanti a tutti al termine della FP3 della 8h Bahrain, ultimo atto del FIA World Endurance Championship. Il francese svetta sulla Ferrari #83 AF Corse di Yifei Ye e sulla Lamborghini #63 di Daniil Kvyat, mentre in GT comanda Porsche con l'auto #92 di Pure Rxcing.

Ferrari resta agganciata alla vetta

Peugeot, dopo il best lap nella FP1, torna al vertice della classifica dei tempi nella FP3 con Vergne. L'ex campione di FIA Formula E ha firmato il tempo di 1.49.443 precedendo di 2 decimi la 499P privata AF Corse di Ye.

Il cinese ha avuto la meglio nei confronti della Lamborghini di Kvyat e della seconda Peugeot #94 affidata a Paul Di Resta. Alpine segue nell'ordine con Mick Schumacher #36 abile a precedere il compagno di box Ferdinand Habsburg #35.

Completano nell'ordine Antonio Fuoco (Ferrari #50), Antonio Giovinazzi (Ferrari #51), Norma Nato (Hertz JOTA Porsche #12), Oliver Rasmussen (Hertz JOTA Porsche #38) e Kamui Kobayashi (Toyota GR #7), mentre restano all'esterno della Top10 le due Porsche ufficiali. La #6 leader del campionato alla vigilia della tappa in Bahrain si è collocata in 12ma posizione, perfettamente davanti alla seconda Toyota (#8).

Porsche all'attacco in GT

Alex Malykhin al top in LMGT3 con Manthey Pure Rxcing. Il lituano, campione eletto della prima edizione del FIA WEC per quanto riguarda le GT3, ha fatto la differenza nei primi minuti della sessione imponendosi su Arnold Robin (Akkodis ASP Lexus #78) e François Heriau (VISTA AF Corse Ferrari #55).

Non ci sono state significative pause durante il turno odierno, solamente due FCY per ripulire il tracciato. Oggi alle 14.00 italiane le qualifiche, domani alle 12.00 l'epilogo del Mondiale Endurance 2024. Ricordiamo che come sempre potrete seguire insieme a noi la competizione con la diretta testuale.

Luca Pellegrini