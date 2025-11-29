F1 | GP Qatar, Piastri vince la Sprint e tiene il Mondiale aperto

Oscar Piastri fa il suo dovere nella Sprint di domani e mantiene aperto il Mondiale, nonostante Lando Norris domani possa chiudere la partita con una gara d'anticipo: a Losail l'australiano della McLaren torna a vincere e recupera due punti sul compagno di squadra nell'ultima Sprint della stagione.

Piastri perfetto, Norris gestisce

Piastri ha vinto la Sprint con una partenza perfetta e un ottimo passo gara: l'australiano non ha mai rischiato la leadership nei confronti di George Russell, che non è mai stato capace di poterlo minacciare e metterlo sotto pressione in nessuna delle fasi di gara. Piastri così ha trionfato per la prima volta da Zandvoort, conquistando la sua terza Sprint consecutiva in Qatar e la sua prima in stagione.

Watch the start as Verstappen immediately makes up ground 👀#F1Sprint #QatarGP pic.twitter.com/GsNnb4cLBl — Formula 1 (@F1) November 29, 2025

È stato un weekend positivo sinora, è andato tutto bene. Sono contento, ma dobbiamo continuare così. È un circuito diverso, alta velocità e grip. Negli ultimi weekend sono stato sfortunato, le cose sono andate storte. Sinora qua è andato tutto liscio, è una pista che mi piace. In qualifica proveremo a trovare passo, cerchiamo di fare del nostro meglio, dobbiamo solo mettere a punto.

Secondo posto proprio per Russell, che ha mantenuto la posizione conquistata in qualifica e che ha chiuso a 5" dall'australiano, mostrando come Mercedes debba lavorare ancora per poter impensierire la McLaren in ottica gara. Chiude il podio Norris, a 1"3 da Russell: l'inglese non ha mai rischiato e si è limitato a gestire la situazione. Con il terzo posto di oggi, Norris mantiene 22 punti di vantaggio sul compagno di squadra nel Mondiale e 25 su Verstappen e domani avrà il primo match point.

Credits: McLaren Racing Media Centre

Proprio il già citato Max Verstappen ha chiuso quarto a 2"7 da Norris grazie a un'ottima partenza, favorita dal lavoro svolto dal suo compagno di squadra Yuki Tsunoda, che nonostante una penalità per track limits chiude la top-5 ma a 10" dall'olandese.

Antonelli penalizzato per track limits

Sesta posizione per Kimi Antonelli, autore di una buona prova ma anche lui, come Tsunoda, penalizzato di 5" per track limits: l'italiano, che aveva sognato il 5° posto, recupera così solo una posizione rispetto alla 7^ dalla quale è partito, portando a casa altri tre punti in campionato e terminando davanti a Fernando Alonso e Carlos Sainz, ultimi due piloti a chiudere in zona punti.

Male le Ferrari

Sprint nera per la Ferrari, che chiude lontanissima dalle zone alte della classifica. Solo 13° Charles Leclerc, che al via ha perso diverse posizioni dopo essere scattato dalla quinta fila: al monegasco è mancato ritmo e feeling con la vettura, tant'è che in radio ha segnalato il suo timore di finire fuori subito. Ancora peggio è andata a Lewis Hamilton, solo 17° ma scattato dai box dietro a Lance Stroll. In generale alla Ferrari è mancato tanto il ritmo, con le Rosse che hanno girato oltre 1" più lente dei primi. Tanto da fare in vista delle qualifiche per la Scuderia.

La classifica

Nel Mondiale domani Norris avrà il primo match point: l'inglese deve vincere in Qatar per diventare campione del Mondo, mentre sia Piastri sia Verstappen devono chiudere davanti per avere una qualsiasi chance di giocarsi il titolo ad Abu Dhabi. Il weekend prosegue con le qualifiche, in programma oggi alle 19 ora italiana e che vi racconteremo su sito e social di LiveGP.it, e la gara che invece scatterà domani alle 17.

Mattia Fundarò