Moto2 | GP Francia, Qualifiche: terza pole stagionale per Canet, ma Roberts non molla

Sabato infuocato per le qualifiche di Moto2 a Le Mans, dove Aron Canet si impone su tutti in 1:35.037 al proprio rientro da un infortunio alla caviglia rimediato nella gara di Jerez. A 136 millesimi il leader attuale del campionato Joe Roberts in seconda posizione, seguito a ruota da Sergio Garcia. Tony Arbolino, primo degli italiani, chiude la Top 10.

Canet zoppica in pole, Roberts lo insegue

Aron Canet (Fantic Racing) si assicura la pole del GP Francia, passando per la Q1 fino al miglior tempo in Q2, dove si è imposto davanti a tutti dopo il rientro dall'infortunio. Il pilota spagnolo è poi caduto negli ultimi minuti di qualifiche: zoppicante, è comunque riuscito a raggiungere il parco chiuso con la terza pole della stagione in tasca.

Dietro di lui il leader attuale di Moto2: l'americano Joe Roberts, in prima fila ad un solo decimo, il quale ha confermato il suo momento di ottima forma e potrà fare un'ottima gara nella giornata di domani.

Sergio Garcia è il terzo pilota in prima fila, a soli 75 millesimi dal pilota dell'America Racing Team. Lo spagnolo continua a sorprendere, con prestazioni migliori nelle giornate di gara, ma rimane sempre presente nella prima parte della classifica.

Ottimo posizionamento per i due piloti del team OJ Gresini, con Albert Arenas (4°) e Manuel Gonzalez (6°) in seconda fila. Tra i due si è infilato Alonso Lopez, mentre il suo compagno di squadra e futura promessa della MotoGP Fermin Aldeguer non è andato oltre la 12° piazza.

Tra i piloti tricolore il primo è Tony Arbolino

Con l'assenza di Celestino Vietti in questo weekend, complice la frattura alla clavicola rimediata nei test di Jerez de La Frontera, Tony Arbolino è stato il migliore tra gli italiani. Il pilota lombardo ha chiuso la top 10 delle qualifiche, subito dietro al suo compagno di squadra Filip Salac. Non una delle migliori qualifiche per Tony, che sembra non trovare lo scatto giusto per dimostrare al meglio tutte le sue potenzialità.

Ottimo turno di qualifiche per il rookie Senna Agius, che è passato in Q2 e si è portato a casa la sua migliore posizione in griglia: ottavo, scatterà dalla terza fila davanti al pilota ceco del team Marc Elf VDS.

Qualifica da dimenticare per Dennis Foggia, che invece dovrà scattare dalla penultima casella nella corsa di domani. Gara che potrebbe portare molte soprese, a partire dal meteo incerto, con le previsioni che danno pioggia: si prospetta una domenica intensa.

Moto2 | GP Francia: i risultati delle qualifiche

