F1 | Mercedes, Wolff: “Con la W16 siamo all’inizio di una nuova era”

C’è grande ottimismo in casa Mercedes AMG F1 in vista della stagione 2025. Il team di Brackley ha tolto i veli sulla nuovissima W16, l’arma che, messa nelle mani di George Russell e di Andrea Kimi Antonelli, avrà il compito di portarli con continuità a lottare nelle posizioni che contano.

Wolff: “Una grande line-up per raggiungere i nostri obiettivi”

Non ci è trattato di una vera e propria presentazione; Mercedes ha infatti semplicemente mostrato le foto della nuova vettura sui propri profili social, accompagnandole con uno scarno comunicato ufficiale sul sito web. Prima dei test ufficiali in Bahrain, che inizieranno mercoledì 26 febbraio, la vettura scenderà in pista domani per un breve shakedown in cui verranno testati tutti i sistemi in vista della tre giorni di prove sul tracciato di Sakhir.

Nonostante l’assenza di un vero e proprio evento trasmesso live dal team, dalle parole del team principal e dei piloti traspare un cauto ottimismo in vista della stagione. Il lavoro svolto nel corso dell’inverno ha messo alla frusta gli uomini di Wolff, e lo stesso TP austriaco ha riconosciuto il merito dei propri ingegneri e tecnici. Ora si tratta di scendere in pista, anche se è chiaro a tutti che occorrerà attendere almeno le prime gare per capire il valore reale della nuova Freccia d’Argento.

Nel 2025 apriamo una nuova era nella storia di Mercedes AMG in Formula 1. Tutti, nelle sedi del team di Brackley e Brixworth, hanno lavorato duramente nel corso dell’inverno scorso. Nel 2024 abbiamo conseguito diverse vittorie: il target per la prossima stagione è quella di essere molto più costantemente in testa a lottare con i top. Abbiamo la line-up ideale per raggiungere questi obiettivi: George ha già dimostrato di essere uno dei più forti in griglia, mentre Kimi ha tutto il talento necessario per emergere in questa F1. Mi aspetto di vedere un altro campionato come quello appena passato, con i top tutti molto vicini e tante gare imprevedibili. Per vincere, dovremo essere costantemente al top del nostro livello.

Giovani e affamati: i due piloti ideali per Mercedes

Ha ragione, Toto Wolff, a proposito di George Russell. A livello di prestazioni e velocità, il pilota di King’s Lynn ha dimostrato senza dubbio di essere tra i migliori sulla griglia di partenza. Il 2025 sarà un anno importante per lui, che per la prima volta si troverà ad essere il leader indiscusso della squadra, almeno nei primi mesi. Un vero e proprio capitano, che dovrà imprimere la direzione degli sviluppi e dare le indicazioni corrette ai propri uomini: una sfida nuova ed entusiasmante.

Il prossimo campionato sarà per me il settimo in F1, il quarto con Mercedes. Sto continuando a lavorare per migliorare di anno in anno, e penso che la passata stagione sia stata la migliore per me. C’è una grande energia nel team e non vedo l’ora di scendere in pista. È anche molto bello e stimolante avere Kimi al mio fianco: è incredibilmente veloce, e insieme formeremo una squadra fortissima.

Una grande fiducia, quella che circonda il giovanissimo bolognese. Andrea Kimi Antonelli entrerà in F1 dalla porta principale, quella di un top team come Mercedes che sta cercando di fare di tutto per tornare ad essere con costanza tra i primi del Mondiale. Lui sa di essere veloce e di avere tutte le carte in regola per fare bene; è altresì ben conscio dei pericoli e delle trappole che si profilano all’orizzonte, e deve lavorare al meglio per cercare di evitarle.

È un’opportunità enorme per me poter debuttare in Mercedes, e sono grato a tutti per la grande fiducia che mi stanno accordando. Il mio target è quello di continuare a crescere in maniera costante e fare il miglior lavoro possibile per il team insieme a George, che ha già tanta esperienza ed è un pilota fortissimo. Ho lavorato tanto durante l’inverno per prepararmi al meglio, ora voglio scendere in pista e dare il massimo sin da subito.

Insieme ai due titolari, Valtteri Bottas potrà portare tutta la propria esperienza al team con cui ha già corso tantissime gare e ottenuto importanti vittorie. Già nel corso delle prime giornate di test capiremo se il lavoro svolto a Brackley sarà in grado di migliorare i problemi visti la passata stagione sulla W15. A Sakhir ne sapremo di più, ma dovremo attendere almeno le prime tre gare per poter dare un giudizio a proposito dei valori in campo, e quindi sulla W16 di Russell e Antonelli.

Nicola Saglia