TCR Italy | Scatta da Misano la stagione 2025: al via in 39 tra Sequenziale e DSG

L'ACI Racing Weekend in programma a Misano dal 2 al 4 Maggio vedrà ai nastri di partenza anche una delle serie più attese: il TCR Italy. La serie tricolore di riferimento per le vetture Turismo anche quest'anno vedrà al via un doppio schieramento, l'uno riservato alle vetture con cambio sequenziale e l'altro riservato alle DSG, per un totale di ben 39 equipaggi al via nel primo dei sei appuntamenti che andranno a caratterizzare la stagione 2025.

Le novità di questa stagione e il calendario

Una delle novità previste dal regolamento 2025 riguarda il ritorno delle partenze da fermo per la categoria TCR Italy, contrariamente a quanto accaduto l'anno scorso in cui la partenza era lanciata. Quest'ultima rimarrà tale invece per la categoria DSG, mentre la durata delle gare sarà in entrambe le categorie pari a 28 minuti più un giro, con la seconda manche che vedrà l'inversione della griglia per quanto riguarda le prime otto posizioni.

I weekend di gara saranno sei, con inizio a Misano (2 maggio-4 maggio) e conclusione sullo stesso circuito (10 ottobre-12 ottobre). Le altre tappe si svolgeranno a Vallelunga (23-25 maggio), Monza (20-22 giugno), Imola (1-3 agosto) e Mugello (12-14 settembre), sempre nell'ambito degli ACI Racing Weekend.

Le line up del 2025, tra novità e riconferme

Le line up del campionato TCR Italy 2025 sono state completate nelle ultime ore, con i restanti sedili assegnati proprio nei giorni antecedenti la trasferta sul circuito romagnolo.

Il campione in carica Nicolas Taylor sarà della partita con il team PMA Motorsport Audi, con l'obiettivo di difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il compagno di squadra di Taylor sarà l'esperto Sandro Pelatti, mentre saranno da tenere d'occhio le ambizioni in ottica titolo di Alex Ley, con la Hyundai di BRC Motorsport, e di Nicola Baldan (sull'Audi di Aikoa Racing) e ad un passo dal successo lo scorso anno.

Nicolas Taylor, campione 2024 TCR Italy

Tra i piloti già presenti nella scorsa stagione troviamo la conferma di Michele Imberti, al via nella serie con la sua Hyundai del team Kombat, Matteo Poloni con il proprio team Gear Works Audi e Davide Reduzzi, confermato da Trico WRT Hyundai. Anche Planet Motorsport avrà una line-up rinnovata: mentre il team manager Denis Babuin sarà ancora in pista nel Sequenziale, troveranno invece posto nel DSG le new entry Alessandro Berton e Mattia Lancellotti. Da tenere d'occhio anche Jacopo Cimenes con la Civic di MM Motorsport (seguito dal coach di lusso Gabriele Tarquini), così come il giovane Pietro Alessi, in azione con l'Audi del team BF Motorsport. Debutto anche per Filippo Barbieri, che sarà in pista con Aikoa Racing Audi, e Michael Bartoszok (MM Motorsport Honda).

Nel DSG tra i favoriti Brigliadori, Roccadelli e Lancellotti

Per quanto riguarda la serie DSG, da segnalare le presenze al femminile di Carlotta Fedeli, che correrà con il team RC Motorsport Audi, e della turca Seda Kacan su un'Audi del team AMS. Ambizioni di titolo per Eric Brigliadori con la Cupra del team di Federico Scionti, così come per Mattia Roccadelli e per lo stesso Lancellotti, viste le prestazioni messe in mostra lo scorso anno. Da segnalare anche la conferma dell'esperto Giorgio Fantilli, che con i suoi 65 anni si cimenterà al via con il suo team Autoparking Carpegna.

Federica Passoni