MXGP | Svezia: Jorge Prado fa doppietta e si riavvicina in campionato

Ottavo successo stagionale per Jorge Prado: lo spagnolo fa suo il MXGP di Svezia con una perentoria doppietta che lancia la rincorsa a Tim Gajser in classifica generale. Lo sloveno chiude 2° a Uddevalla davanti alla KTM di Jeffrey Herlings.

Ritorno alla vittoria per Jorge Prado

Era da più di un mese che il campione del Mondo in carica Jorge Prado non festeggiava un successo. Il galiziano è finalmente tornato sul gradino più alto del podio in occasione del MXGP di Svezia grazie ad una doppietta perentoria che lo riporta in piena lotta per il mondiale. Prado ha vinto Gara 1 grazie ad un sorpasso mozzafiato nelle ultimi fasi della corsa nei confronti del diretto rivale Tim Gajser. Dopo quel sorpasso, il #1 ha tagliato il traguardo in prima posizione, mentre lo sloveno si è accontentato della piazza d'onore. Diversa la storia in Gara 2: il pilota GASGAS ha centrato la sua solita fenomenale partenza, lasciando agli avversari solo le briciole. Al traguardo sono 14 i secondi di vantaggio nei confronti di Jeffrey Herlings. Con questa doppietta Prado esce dal MXGP di Svezia a sole 17 lunghezze da Gajser in classifica: con solo cinque appuntamenti rimasti il mondiale è più aperto che mai.

Gajser e Herlings a podio, occasione persa per Kawasaki

È la MXGP dei fantastici tre: se non è Prado, è uno tra Tim Gajser e Jeffrey Herlings ad essere lì davanti. Oggi i due volponi, che si sono scambiati gli ultimi tre Gran Premi, si sono inchinati al giovane spagnolo. Gasjer rimane secondo nella classifica generale forte di un 2° ed un 3° posto, mentre Herlings si trova ai piedi del podio a causa del 5° posto ottenuto in Gara 1. Finito fuori dal tracciato in fase di partenza, Herlings ha recuperato fino alle posizioni di testa, ma un guasto alla sua KTM non gli ha permesso di superare Jeremy Seewer nelle fasi finali della corsa. In Gara 2 “The Bullet” ha chiuso in 2ª posizione, riuscendo così a strappare il podio a Romain Febvre.

Parlando di Kawasaki, che giornata da dimenticare per il costruttore di Akashi. Sia Romain Febvre che Jeremy Seewer sembravano destinati ad una grande Domenica nelle prime fasi di Gara 1. Seewer ha anche accarezzato il sogno di una possibile prima vittoria con la “verdona”, prima di un crollo verticale che lo ha relegato in 4ª posizione nella prima manche. In Gara 2 entrambi i piloti Kawasaki hanno gettato ogni speranza di podio con una brutta partenza: la rimonta è parzialmente riuscita a Febvre, che chiude quarto sia nella manche che nel MXGP di Sveiza. Addirittura 8° Seewer, che chiude 6° nella generale dietro alla Yamaha di Calvin Vlaanderen. Glenn Coldenhoff chiude 7° davanti all'idolo di casa Isak Gifting, autore del holeshot in Gara 1 e grande combattente nelle prime posizioni prima di un normale crollo verso la parte bassa della top 10. A chiudere la top 10 Valentin Guillod e Jan Pancar.

MXGP | I risultati di Uddevalla

Credits: MXGP Website

MX2 | Dominio di Lucas Coenen a Uddevalla

Dopo la vittoria nella gara di qualifica del Sabato, ci si aspettava indubbiamente di più da parte di Kay de Wolf. Il leader della MX2 aveva i pronostici a suo favore per conquistare il MXGP di Svezia. A Uddevalla la vittoria è rimasta all'interno della tenda Husqvarna, ma è andata a Lucas Coenen. Il pilota belga è stato bravo a conquistare una doppietta importante in ottica mondiale, riducendo il suo margine in classifica a 49 lunghezze nei confronti del compagno di squadra. Cinquanta punti arrivati senza troppi problemi per il #96, vero e proprio dominatore della Domenica nella quale Husqvarna ha finalmente festeggiato una vittoria sul proprio suolo. Coenen no ha lasciato alcun scampo agli avversari, mettendo le ruote sempre nel posto giusto.

Credits: Husqvarna Media

Andrea Adamo torna sul podio, de Wolf solo 5°

Dietro all'inarrivabile belga è finalmente tornato sul podio Andrea Adamo. L'iridato in carica ha finalmente mostrato sprazzi di quel pilota in grado di vincere il titolo MX2 solo dodici mesi fa. Quarto in Gara 1, il siciliano di KTM è 2° in Gara 2 grazie ad una gara piuttosto lineare che lo mette sul podio davanti a Simon Längenfelder. Il tedesco è ancora una volta sul podio, ma continua a mancare l'appuntamento con la vittoria: in entrambe le manche il pilota GASGAS ha preso il comando della corsa, salvo poi cedere con il passare dei minuti.

Mastica amaro Mikkel Haarup: il pilota Triumph è arrivato 2° in Gara 1 con una performance più che convincente, ma lo stesso non è accaduto nella manche decisiva. Il 6° posto di Gara 2 mette il danese fuori dal podio del MXGP di Svezia, ma conferma che il #11 si merita il tanto vociferato posto in 450cc per quanto concerne il 2025. È solo 5° a fine giornata un Kay de Wolf piuttosto approssimativo. L'olandese non ha saputo concretizzare la grande velocità che lo contraddistingue per vari motivi: la tabella rossa è uscito alla seconda curva di Gara 1, cadendo poi due volte nella foga di recuperare. Una volta calmato, la rimonta del pilota Husqvarna lo ha portato fino in 7ª posizione. Decisamente meno movimentata la seconda manche che lo ha visto terminare in 4ª piazza dietro a Längenfelder. Liam Everts, nonostante una caduta in Gara 1, è 6° davanti alla seconda Triumph di Cadmen McLellan. Le due Yamaha di Rick Elzinga e Karlis Reisulis sono rispettivamentre in 8ª e 9ª posizione, con lo spagnolo David Braceras a chiudere la top 10.

MX2 | I risultati di Uddevalla

Credits: MXGP Website

Valentino Aggio

