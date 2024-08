MXGP | È giunta l'ora di Ducati: Antonio Cairoli gareggerà in Olanda

È finalmente arrivata l'ufficialità: Ducati debutterà in MXGP con la nuovissima Desmo450 MX già in questa stagione. La casa di Borgo Panigale, al primo anno nelle competizioni a ruote tassellate, sarà al via del MXGP di Olanda tra 17 e 18 Agosto sul tracciato di Arnhem. Ovviamente al via non poteva che esserci Antonio Cairoli.

Wild-card mondiale in ottica 2025

Nel corso dei mesi si è parlato molto di un possibile debutto mondiale da parte di Ducati già in questa stagione. Il marchio di Borgo Panigale, entrato solo quest'anno nel mondo del motocross, ha deciso di prendere questo impegno con grande serietà, senza però bruciare le tappe. Infatti, con il supporto di Team Maddii Racing, gli uomini capitanati da Paolo Ciabatti hanno preso parte al campionato italiano MX Prestige, dove è attualmente al comando della classifica con l'otto volte tricolore Alessandro Lupino, fautore della prima storica vittoria Ducati nel mese di Giugno a Ponte a Egola.

Con il primo successo nel campionato tricolore, Ducati ha deciso di compiere il grande passo schierando la Desmo450 MX al via del Gran Premio d'Olanda. Una decisione importante ma necessaria, un banco di prova obbligatorio in vista del debutto mondiale nel 2025. A proposito del prossimo campionato, si parla già di coloro che potrebbero portare in pista le moto di Borgo Panigale. Secondo quanto riportato da Lorenzo Resta di Motosprint, Jeremy Seewer dovrebbe essere il pilota di punta per quanto riguarda Borgo Panigale. Lo svizzero ha tentato l'avventura in Kawasaki, ma senza grandi successi finora. Il secondo pilota potrebbe essere Mattia Guadagnini: l'italiano, dato in uscita da Husqvarna in favore della tabella rossa MX2 Kay de Wolf, potrebbe aggiungersi alla line-up della casa bolognese.

Che ritorno per Antonio Cairoli!

Come già accennato nell'introduzione, sarà Antonio Cairoli a portare in pista la Desmo450 MX sul tracciato di Arnhem il prossimo weekend. Il nove volte iridato torna così a calcare il palcoscenico mondiale dopo un'ottima prova disputata a Ponte a Egola nel campionato italiano, chiusa al 2° posto dietro al compagno Lupino ma a parità di punteggio. Cairoli vanta un'esperienza seconda a nessuno che sicuramente ha giovato allo sviluppo di Ducati in questi mesi. Il nove volte iridato ha vinto sette volte il MXGP di Olanda nel corso della sua carriera, ma mai sul tracciato di Arnhem: un successo è arrivato a Lierop, mentre gli altri a Valkenswaard.

