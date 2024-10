Italian F4 | Monza, gara-3: prima vittoria per Pradel, Powell Campione dei Rookie

In una gara condizionata da ben quattro Safety Car a trionfare nell'ultimo appuntamento stagionale della F4 Italian Championship sul tracciato di Monza è stato Gianmarco Pradel. L'australiano della US Racing, di chiare origini italiane, ha preceduto sul traguardo il fresco Campione Freddie Slater e Alex Powell, con quest'ultimo che grazie al risultato odierno ha prevalso su Kean Nakamura Berta nella corsa al titolo riservata ai rookie.

PRADEL SUBITO IN TESTA

Allo start è stato superbo lo scatto di Pradel che con gomma slick, ma su pista ancora umida per la pioggia caduta in mattinata, ha preso il comando sul poleman Slater con Powell immediatamente alle sue spalle, ma nel giro di pochi metri la gara è stata neutralizzata la prima volta a causa del tamponamento di Edu Robinson da parte di Oleksandr Bondarev alla Roggia, incidente che ha successivamente provocato l'eliminazione delle due Art Grand Prix di Lia Block e Bianca Bustamante, con la brasiliana che per evitare le vetture venute a contatto davanti a lei, è finita sull'erba perdendo il controllo della vettura e finendo la sua corsa contro la monoposto della compagna di squadra.

ALTRE DUE SAFETY CAR

Al restart Pradel è stato piuttosto lento permettendo a Powell di sfidare Slater per la seconda posizione, con i due che si sono sfidati fino all'Ascari prima che la seconda Safety Car facesse il suo rientro in pista a causa di un fuoripista di Enea Frey sempre alla Variante della Roggia. La seconda ripartenza ha visto Pradel adottare un approccio differente, con l'australiano che è ripartito molto più velocemente ma finendo lungo alla Prima Variante e cedendo ben due posizioni a Slater e Powell, prima che l'alfiere della US Racing se la prendesse con forza all'uscita dell'Ascari, e prima della terza neutralizzazione della gara.

QUARTA SAFETY CAR DECISIVA

All'ennesimo restart di una gara più che mai spezzatata, Slater non è riuscito nel suo intento di distanziare Pradel che, infatti, all'uscita di curva 1 è riuscito a prendere la testa della corsa. A questo punto il #27 della Prema ha nuovamente tentato l'attacco alla leadership della Prema incollandosi al posteriore della US Racing all'uscita della Seconda di Lesmo, affiancando e superando il rivale nella discesa del Serraglio ma dovendo poi successivamente cedere la posizione per via della quarta chiamata in pista della Safety Car arrivata proprio nel momento in cui Slater si apprestava a chiudere la manovra.

PRADEL VINCE, POWELL CAMPIONE DEI ROOKIE

Con pochissimi minuti al termine a transitare per primo sotto la bandiera a scacchi in regime di Safety Car è stato Pradel che, nell'ultimo appuntamento stagionale, ha conquistato la sua prima vittoria nella categoria davanti a Freddie Slater, negando a quest'ultimo la vittoria numero 19 di una stagione indimenticabile. Dietro il fresco Campione ha chiuso sul podio Alex Powell che ha avuto la meglio sul compagno di squadra Kean Nakamura Berta nella corsa al titolo riservato ai rookie.

F4 Italian Monza

Vincenzo Buonpane