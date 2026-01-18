IMSA | Roar before the 24: Porsche apre le danze

Inizia con una Porsche 963 al comando la stagione 2026 dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il marchio tedesco ha infatti fatto la differenza nei test collettivi di Daytona in vista della sfida di ventiquattro ore che vivremo settimana prossima.

Porsche subito competitiva

Felipe Nasr #7 è stato il migliore durante le sei sessioni cronometrate. Il brasiliano della Porsche #7 ha preceduto Nico Pino, alfiere della 963 privata #85 schierata da JDC-Miller MotorSports.

Porsche Penske Motorsport ha fatto la differenza nella prima, nella terza e nella quinta sessione, mentre BMW si è attestata in vetta nella Session 2.

Sheldon van der Linde non è stato l'unico a battere le Porsche. Lo stesso obiettivo è stato infatti ottenuto dalla Cadillac #10 Wayne Taylor Racing, leader durante la Session 4 con Filipe Albuquerque.

Leggermente più attardate le due Acura di Meyer Shank Racing e l'Aston Martin che settimana prossima debutterà in gara a Daytona. Ricoridamo che la Valkyrie non corse la Rolex 24 at Daytona 2025, ma fu protagonista in North America ‘solamente’ dalla 12h di Sebring.

United parte forte, TDS presente con Milesi

Ben Hanley si è mostrato all'attacco a più riprese durante il fine settimana con l'ORECA 07 Gibson #2 di United Autosports USA, ma nessuno ha migliorato il crono di Charles Milesi siglato durante la Session 1.

Il francese di TDS Racing conclude quindi il Roar davanti al britannico ed all'auto #73 Pratt Miller Motorsport di Pietro Fittipaldi, iscritto alla Rolex 24 con il fratello Enzo.

Aston Martin e Mercedes in vetta tra le GT

Nessuna delle nuove GT3 ha avuto la meglio sulla concorrenza durante i test di Daytona. La Ford Mustang GT3 EVO ha però mostrato i muscoli soprattutto in GTD con Gradient Racing e Myers Riley Motorsports.

L'auto #66 di Joey Hand, leader nella Session 6, ha preceduto la #16 di Felipe Fraga, il migliore nella prima delle tre prove cronometrate che si sono disputate ieri.

Il britannico ed il brasiliano non sono comunque riusciuti a migliorare il riferimento di Spencer Pumpelly, autore del best lap durante la Session 1 con l'Aston Martin #44 Magnus Racing.

Monopolio Mercedes AMG GT3 EVO e 75 Express Racing nella GTD PRO. Kenny Habul, Will Power e Chaz Mostert svettano nel Roar davanti alla Mercedes #48 Winward Racing di Maxime Martin.

Ottimi segnali per la Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #9 Pfaff Motorsport di Sandy Mitchell. Ricordiamo che la compagine canadese correrà in IMSA con la nuovissima Temerario GT3 solamente dalla 12h Sebring in programma a metà marzo.

Ford Racing #65, RLL Team McLaren #59 e Corvette Racing #3 seguono nell'ordine nella classifica assoluta del fine settimana, mentre dobbiamo scendere nella lista dei tempi per trovare la Ferrari 296 GT3 EVO e la Porsche 992 GT3-R EVO.

Archiviato il Roar Before the 24, settimana prossima la Rolex 24 at Daytona, live come sempre sul canale YouTube IMSA.com.

Luca Pellegrini