WorldSBK | Misano, Gara 2: Razgatlıoğlu completa la tripletta

Senza storia: Gara 2 del WorldSBK sul circuito di Misano chiude un weekend dominato da Toprak Razgatlıoğlu, che si prende la tripletta ed ora è praticamente attaccato a Nicolò Bulega nella classifica iridata. Chiude il podio Álvaro Bautista, all'ultimo festeggiamento in Italia da pilota Ducati.

Razgatlıoğlu suona la terza, Misano è ancora sua

Tripletta confermata rispetto all'anno scorso per Toprak Razgatlıoğlu al Marco Simoncelli di Misano. Un weekend fondamentale per le aspirazioni mondiali: con i tre successi, ora il pilota BMW si trova solamente a 9 punti da Nicolò Bulega in classifica. Il prossimo round sarà a Donington Park, tracciato che Razgatlıoğlu adora e sul quale è (quasi) imbattibile. Bulega si deve accontentare della 2ª posizione dopo la partenza dalla quarta fila a seguito dell'incidente che lo ha visto coinvolto con Axel Bassani al via della Superpole Race. Il pilota Aruba.it Racing - Ducati ci ha messo meno di cinque giri per dribblare tutti i piloti tra sé e El Turco. Quando si è messo 2°, Bulega pagava già oltre 4" dal rivale per il titolo, rendendo inutile la caccia alla vittoria.

Podio d'addio per Bautista, Loka e Petrucci in top 5

Ultimo podio in Italia da pilota Ducati per Álvaro Bautista, che lascia Misano con un 3° posto che fa sicuramente morale dopo un sabato da incubo. Lo spagnolo sembra aver risolto i problemi di grip che hanno contraddistinto Gara 1 ed ha concluso davanti ad Andrea Locatelli. Il pilota Yamaha ha festeggiato il primo podio in Riviera nel WorldSBK in mattinata, terminando una gara solida. La R1, però, non ha potuto nulla contro la potenza della Panigale: Bautista ha superato il bergamasco con grande facilità. Quinta posizione per Danilo Petrucci con la V4R del Barni Spark Racing Team, decisamente meno in palla rispetto al podio di sabato.

Petrux si è tenuto alle spalle un arrembante gruppo di piloti formato da Iker Lecuona e Sam Lowes, rispettivamente al 6° e 7° posto dopo una bella battaglia tra i due. Garrett Gerloff fa felice Kawasaki e Manuel Puccetti con una prestazione buona, chiusa in 8ª posizione. Lo statunitense ha vinto il duello con Andrea Iannone, caduto all'uscita della Variante del Parco proprio mentre era in lotta con il pilota Puccetti Racing. Xavi Vierge e Michael van der Mark chiudono la top 10 in una corsa che ha visto uscire di scena piloti come Alex Lowes (15°) e Jonathan Rea. Caduta anche per Yari Montella, coinvolto in un contatto con Remy Gardner nelle prime fasi di corsa.

WorldSBK | Misano: i risultati di Gara 2

Da Misano - Valentino Aggio

