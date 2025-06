WorldSSP | Misano, Gara 2: Öncü vincitore dopo la bandiera rossa, out Manzi

Sotto il sole di Misano Adriatico è stato il turno del WorldSSP di correre sull'asfalto del Marco Simoncelli World Circuit, con Can Öncü che ha portato a casa la vittoria davanti al pubblico italiano, in una gara accorciata per bandiera rossa. Dietro di lui lo accompagnano sul podio Jaume Masia e Valentin Debise.

Öncü vincitore a Misano su Masia, Debise sul podio

In condizioni di pista non facili, considerati i quasi 50°C di temperatura di asfalto, il vincitore sulla pista di Misano nella classe Supersport è Can Öncü, che porta a casa una prima posizione sudata sul tracciato della Riviera. Il pilota di casa Evan Bros ha dovuto infatti lottare per tutta la durata della gara con il suo stesso compagno di squadra Stefano Manzi, che ha tentato in tutti i modi di conquistare la vittoria, prima di cadere a pochi giri dalla conclusione. La seconda posizione sul podio viene quindi occupata da Jaume Masià, che ha approfittato della caduta dell'italiano e ha accorciato sensibilmente il distacco rispetto al leader della corsa. A completare il podio arriva infine Valentin Debise, che occupa l'ultima posizione disponibile all'interno della Top 3 e porta a casa la terza posizione al termine della gara.

La medaglia di legno viene assegnata invece a Philipp Oettl, quarto al traguardo e in coda al gruppo di piloti che per tutta la durata della corsa hanno tenuto il comando della situazione. Dietro di lui si piazza in quinta posizione Jeremy Alcoba, che è stato protagonista di un'ottima gara e che ha tenuto alle sue spalle Roberto Garcia e Mattia Casadei, rispettivamente in sesta e settima posizione. Buona gara anche per Bo Bendsneyder e Federico Caricasulo, che insieme a Leonardo Taccini chiudono la Top 10 dei piloti giunti al traguardo.

Gara buttata per Manzi, out anche Farioli, Booth-Amos, Perolari e Mahias

La seconda Gara del weekend dell'Emilia Romagna per il mondiale Supersport ha visto un numero molto alto di cadute, molte delle quali dovute ad incidenti e alle condizioni difficoltose della pista. Tra i piloti che hanno concluso in modo prematuro la propria gara, spicca il nome di Stefano Manzi: il leader della classifica mondiale infatti è caduto nel momento in cui era in testa alla corsa, vittima della chiusura dell'avantreno alla Misano 2 a nove giri dalla fine. Insieme a lui, a pochi giri di distanza, sono finiti in ghiaia anche Luke Power e Marcel Schroetter, anche loro protagonisti di cadute in solitaria dovute alle condizioni dell'asfalto.

Chi invece è stato protagonista di contatti con altri piloti è stato il duo di connazionali Lucas Mahias e Correntin Perolari: i due francesi si sono scontrati a pochi momenti dall'inizio della corsa, avendo come risultato la fine della gara per entrambi. Stessa situazione si è verifica anche tra Filippo Farioli e Tom Booth-Amos, con il pilota italiano che ha perso il controllo della sua moto e ha coinvolto il collega. Caduta pesante invece per Kaito Toba, con il giapponese che a cinque giri dalla fine è stato protagonista di un brutto high-side in curva 14, che è risultato in una bandiera rossa e nella fine anticipata della gara. Il pilota è però tornato sulle sue gambe al box ed è andato al centro medico del circuito per ulteriori accertamenti.

WorldSSP | Misano: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Valentina Bossi

