Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 29/30 marzo

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

L'Italia sarà protagonista con il Mugello che ospiterà il primo atto targato FX Racing Week-end con in azione GT4 Italy, Lotus Cup Italia e TCR Endurance. Spazio poi anche all'America con il primo round da Sonoma per GT World Challenge America Powered by AWS, GT America Powered by AWS, Pirelli GT4 America, TC America powered Skip Barber e TGRNA GR Cup North America.

Nel corso del fine settimana attenzione particolare anche sul primo atto del Ferrari Challenge Europe che inizierà la propria stagione da Monza.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

Articolo in aggiornamento

Le dirette di Venerdì 28 marzo

Ore 23.05 | TC America powered Skip Barber - Sonoma race-1

Le dirette di Sabato 29 marzo

Ore 14.30 | FX Racing Weekend | Live Race Mugello

Ore 17.50 | GT World Challenge America Powered by AWS - Sonoma, qualifiche

Ore 21.50 | GT America Powered by AWS - Sonoma race-1

Ore 22.50 | TGRNA GR Cup North America - Sonoma race-2

Le dirette di Domenica 30 marzo

Ore 00.45 | GT World Challenge America Powered by AWS - Sonoma race-1

Ore 3.00 | Pirelli GT4 America - Sonoma race-1

Ore 8.40 | TCR European Endurance - Mugello 2025 Race - Stage 1

Ore 17.20 | TCR European Endurance - Mugello 2025 Race - Stage 2

Ore 18.10 | GT America Powered by AWS - Sonoma race-2

Ore 20.30 | Pirelli GT4 America - Sonoma race-2

Ore 21.40 | TGRNA GR Cup North America - Sonoma race-2

Ore 23.00 | GT World Challenge America Powered by AWS - Sonoma race-2