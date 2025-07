IndyCar | Iowa gara 1: Newgarden domina, ma O'Ward vince

Pato O'Ward conquista la vittoria in Iowa, nonostante Josef Newgarden abbia dominato in lungo e in largo la Sukup 275 all'Iowa Speedway fino all'ultimo pit stop, dove un cambio gomme relativamente lento ha lasciato strada libera al pilota messicano.

Prima vittoria Chevy

Per O'Ward si tratta dell'ottava vittoria in carrier, la prima di una PU Chevrolet nel 2025 e del quarto vincitore della stagione IndyCar. Dopo la bandiera a scacchi, O'Ward ha commentato:

"Ho dovuto essere precisissimo nei giri di entrata e uscita per battere Newgarden. È stata una gara fantastica."

Newgarden ha chiuso secondo di un soffio (0,235 secondi), davanti a Will Power e Scott McLaughlin, partito ultimo e risalito ai piani alti della classifica. Le scuderie motorizzate dal “cravattino” hanno monopolizzato i primi posti: Alex Palou è stato il primo pilota motorizzato Honda a tagliare il traguardo in quinta posizione e ha visto il suo vantaggio in campionato…ridursi a 105 punti su O'Ward, salito in seconda posizione.

Gara non troppo avvincente, ma migliore rispetto a quella dell'anno scorso in Iowa. Come a Mid-Ohio, per la maggior parte della gara il vincitore non si è esposto: solo una fermata lenta ha portato via la vittoria al team Penske, per quanto vada riconosciuto ad O'Ward il merito di essere stato preciso si un ovale dove non ci sia molto da inventare.

Classifica finale

Credits: www.indycar.com

Luca Colombo