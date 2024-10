NASCAR | Las Vegas: Logano vince e passa in finale

Joey Logano è il primo finalista della NASCAR Cup Series grazie alla terza affermazione del 2024 ottenuta presso il Las Vegas Motor Speedway. Il #22 di Penske Ford diventa il primo a strappare un pass per il Championship 4 di Phoenix garantendosi così una chance per l'ipotetico terzo titolo in carriera.

Da Elimination a finalista in 7 giorni...

Logano ha vinto nello Stato del Nevada, competizione valida per il Round of 8 della NASCAR Cup Series. L'ex vincitore della Daytona 500 è tornato prepotentemente in contesa per il successo finale grazie ad una squalifica rimediata settimana scorsa al Charlotte Roval da parte di Alex Bowman.

Il #48 di Hendrick Motorsports è stato declassato dalla graduatoria generale dell'appuntamento di Concord perdendo automaticamente i punti necessari per superare il Round of 12 eliminando la Ford Mustang #22 Team Penske di Logano. Quest'ultimo è quindi tornato in corsa per il titolo dopo un'esclusione che di fatto è durata poche ore.

Reddick si ribalta, Lason fatica. Beffa per Bell

Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45), dopo aver vinto la Stage 1, ha dovuto alzare bandiera bianca nel corso della seconda frazione in quel di Las Vegas in seguito ad uno spettacolare 'cappottamento' in concomitanza la linea di partenza ed arrivo. Il californiano ha perso il controllo della propria Toyota Camry dopo uno sfortunato contatto con la Chevrolet Camaro #9 Hendrick Motorsports di Chase Elliott e la Ford Mustang #6 RFK Racing di Brad Keselowski.

La giornata non ha sorriso anche al temibile Kyle Larson (Hendrick Chevrolet #5), dominatore al Charlotte Roval che nel corso della Stage 2 ha perso terreno rispetto alla concorrenza per due pit extra rispetto ai rivali. Il primo è arrivato dopo aver raccolto un detrito, il secondo è stato necessario in seguito ad una gomma montata male.

Niente da fare, invece, per Christopher Bell che con la propria Toyota #20 Joe Gibbs Racing ha concluso secondo alle spalle di Logano dopo aver controllato interamente la scena nella Stage 2. L'americano non ha mai attaccato la Ford #22 che ha primeggiato a Las Vegas dopo un deciso attacco a meno di 10 giri dalla fine ai danni della Chevrolet Camaro #99 Trackhouse Racing del messicano Daniel Suarez.

Settimana prossima la NASCAR Cup Series correrà ad Homestead-Miami, tappa intermedia del Round of 8 dei Playoffs prima dell'imprevedibile Elimination Race di Martinsville e soprattutto della finale di Phoenix in Arizona.

Luca Pellegrini