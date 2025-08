EWC | 8H Suzuka 2025: Honda HRC in pole grazie a Zarco, Miller sbaglia

Un testa a testa che sicuramente non era atteso, quello visto nella Top10 Trial per la classe EWC della 8H di Suzuka, da cui Johann Zarco esce vittorioso ma di un soffio. L’aspettativa era sicuramente tutta sul duello tra il francese in seno ad HRC e Jack Miller, che però ha sbagliato alla triangle chicane e ha buttato via un gran giro che poteva valere la pole

SALVA IL LOCA

Ci ha però pensato il nostro Andrea Locatelli a mettere una pezza all’errore dell’australiano garantendo alla Yamaha R1 ufficiale la seconda casella di partenza per domani mattina. Peccato per il “Loca” perchè sono solo 26 i millesimi che gli sono mancati per poter ottenere un risultato storico in terra giapponese. Resta però il fatto che sicuramente domani la battaglia si farà più accesa del pronosticato, dato anche che la Honda #30 correrà con i soli Zarco e Takahashi.

UNA TEDESCA IN TERZA PIAZZA

Contro buona parte dei pronostici, lo squadrone Honda di quest’anno è più in difficoltà rispetto alle ultime tre stagioni. Se HRC conquista la terza pole in quattro anni, quest’anno ci sono ben 2 BMW in top5. La prima è quella di AutoRace Ube Racing Team, che grazie a Loris Baz e Naomichi Uramoto si assicura la terza piazza in partenza, anche se con più di 7 decimi di distacco dalla Yamaha #21. La seconda è la BMW del team ufficiale Motorrad, che ha potuto contare sulle prestazioni di Van Der Mark e Reiterberger. La M1000RR #37 partirà quinta dietro al team SDG HARC Pro Honda, condotto in quarta piazza da Yuki Kunii e Keito Abe.

YART APRE IL “RESTO” DELLA TOP10

Viste le prestazioni degli ultimi anni ci si attendeva di più da Yamaha YART, ma a Marvin Fritz e Karel Hanika quest’anno è sicuramente mancato l’acuto. Si dovranno accontentare della sesta piazza in partenza domani, davanti alla Suzuki SERT, al team Ducati Kagayama (che oggi ha schierato Ryo Mizuno e Leon Haslam) e al TeamATJ with docomo Businnes. Chiude la top10 la Honda CBR 1000 RR dell’Astemo Pro Honda SI Racing, sotto le mani di Ryusei Yamahaka e Kohta Nozane. Appuntamento alle ore 4:30 italiane per lo start della EWC 8H di Suzuka 2025.

Leggi anche: WorldSBK | Ecco il calendario 2026: confermate Misano e Cremona

Alex Dibisceglia