F1 | Test Bahrain, Ricciardo: "L'auto è veloce, ma non siamo la…Mercedes rosa”

Daniel Ricciardo mostra la propria soddisfazione alla vigilia del Mondiale F1 2024. L'australiano è ottimista in vista del lunghissimo campionato che si aprirà settimana prossima sempre in Bahrain.

Il pilota di Visa Cash App RB ha concluso quinto nella graduatoria assoluta del day-2 di test, concludendo con 1 secondo e 4 decimi di ritardo nei confronti dello spagnolo Carlos Sainz (Ferrari).

C'è soddisfazione negli occhi del #3 dello schieramento, soddisfatto dopo i primi chilometri nel deserto di Manama. L'ex volto della Red Bull è convinto di avere una buona monoposto tra le mani, sensibilmente migliorata rispetto agli ultimi mesi.

Mi sento molto bene, ho passato una pausa bella pausa invernale. Questa macchina è un'evoluzione di quella della passata stagione, non è una ‘Mercedes Rosa ‘. Se fosse così vinceremmo quest’anno, indubbiamente la monoposto è bilanciata e sono soddisfatto del comportamento generale.

Difficile fare l'Aston Martin 2023 per Visa Cash App RB

Daniel Ricciardo, dopo aver fatto un chiaro riferimento alla Racing Point che creò molte polemiche nelle scorse annate, non crede che l'ex AlphaTauri possa essere la rivelazione del campionato sulla falsariga dell'Aston Martin dell'ultimo Mondiale. L'obiettivo è comunque quello di trovare una costanza di rendimento, magari all'interno della Top10.

Non credo che il team possa avere la chance di essere come l'Aston Martin del 2023. Saremo più forti con il passare delle settimane anche se una Top10 non è da escludere già all'inizio. Il team è cambiato durante l'inverno, insieme troveremo la velocità giusta. Le nuove persone che sono presenti sono molto esperte, membri con cui ho già lavorato in passato durante la mia carriera

Daniel Ricciardo: il 2024 come una sfida tutta da vivere

IL 2024 rappresenta una sorta di rinascita per l'ex vincitore del GP d'Italia che è reduce da un periodo più che mai complicato della propria carriera. L'abbandono di McLaren e la precedente partentesi con Renault non hanno sicuramente aiutato l'ex pilota di Red Bull, pronto per rifarsi ora con il team di Faenza.

In vista dell'imminente stagione agonistica sono molti i cambiamenti apportati dall'australiano a partire da un differente allentamento. Daniel Ricciardo sembra quindi aver ritrovato l'amore per la massima formula, una spinta in più a fare bene.

Mi sento forte alla vigilia del campionato, ho perso negli ultimi anni la voglia che avevo in passato. Ho ritrovato l'amore e la confidenza per questo sport, ho sfruttato al meglio l'occasione per cambiare qualcosa nella mia carriera. Sono cambiato su tanti aspetti a partire dall'allenamento, quando si chiude una porta può aprirsi un ‘portone’.

Luca Pellegrini