MotoGP | GP Italia, Di Giannantonio sul podio: "Al Mugello è speciale"

Grande weekend per Fabio Di Giannantonio e il team VR46 al Gran Premio d'Italia MotoGP. Il pilota italiano conquista il terzo posto sul circuito del Mugello, compiendo un sorpasso all'ultimo giro su Francesco Bagnaia e rompendo il podio ‘classico' di questa stagione, dietro ai fratelli Márquez.

Di Giannantonio toglie a Bagnaia la gioia del podio

La gara domenicale del Mugello è stata ancora nel segno dei fratelli Márquez, con Marc che conquista la vittoria davanti a suo fratello Álex. Il terzo posto lo ha ottenuto Fabio Di Giannantonio, che ha regalato una gioia al team VR46 e al suo fondatore, Valentino Rossi, presente in circuito a supportare la squadra. Un podio conquistato all'ultimo giro, quando il pilota italiano ha superato Francesco Bagnaia, in evidente difficoltà.

Un risultato importante per il team e per lo stesso Di Giannantonio, che non saliva sul podio dal fine settimana di Austin. E che è il frutto di un weekend in grande forma per il pilota italiano, che dopo il settimo posto conquistato in qualifica, ha ottenuto un quinto posto nella Sprint del sabato. Entrambe le gare concluse in rimonta, grazie ad un ottimo passo. Un risultato che mette in luce quella che sembra una ritrovata competitività della Desmosedici GP25

“Ho provato e ce l'ho fatta, podio fantastico”

Fabio Di Giannantonio si è mostrato entusiasta nell'intervista post gara:

Ero al limite, ma quando i giri stavano diminuendo ho visto Pecco e mi sono detto: “Devo rischiare per prenderlo”, così all'ultimo giro ho provato e ce l'ho fatta. Il primo podio al Mugello davanti al pubblico di casa. Un energia incredibile, fantastico risultato qui.

Ai microfoni di SkySport MotoGP ha poi aggiunto:

Dovevo essere preciso perché ero lontano, se perdi un secondo per il sorpasso, la distanza dagli altri aumenta, quindi dovevo essere efficace con tutti. Ero sempre più vicino a Pecco e lui non era preciso, quindi ho deciso di inventarmi qualcosa gli ultimi due giri. Ed è un peccato che non ci siano stati altri due, perché avrei potuto prendere anche Alex Marquez. Purtroppo il nostro problema è la qualifica, perché non riesco a sfruttare la gomma nuova. Se risolviamo questo, non abbiamo bisogno di altri giri in più in gara.

Infine, il pilota italiano ha spiegato l'emozione di fare un bel risultato al Mugello:

Fare il podio al Mugello, davanti ai tifosi e con Vale nel box è stato incredibile. Sono quelle cose che quando sei piccolo vedi fare ai più grandi, e oggi l'ho vissuta. Lo metto insieme alla prima vittoria nella categoria.

Federica Passoni