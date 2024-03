MotoGP | Dal Qatar il via alla nuova stagione: info e orari

Con il Gran Premio del Qatar la MotoGP dà inizio al 76esimo mondiale motociclistico, più atteso che mai considerando le grandi novità distribuite nella nuova griglia di partenza. Lusail torna ad ospitare il primo round, dunque andiamo a vedere com'è strutturato il primo weekend di gara dell'anno.

Non è un segreto che quella del 2024 sia potenzialmente una delle stagioni più emozionanti dell'ultimo decennio. Pecco Bagnaia va a caccia della terza corona in MotoGP, ma deve affrontare una folta schiera di agguerriti avversari, anche e soprattutto coloro in gara con Ducati. Enea Bastianini, Jorge Martín, Marc Marquez - a cui si unisce il fratello Alex - e la coppia VR46 formata da Bezzecchi e Di Giannantonio hanno sicuramente il giusto materiale a disposizione. Da capire, invece, il rendimento di Franco Morbidelli, penalizzato da una brutta caduta nel corso della pausa invernale.

Aprilia KTM, rappresentano sicuramente le grandi minacce nei confronti dell'egemonia Ducati. Il marchio austriaco schiera Brad Binder e Jack Miller, nonché Augusto Fernandez e l'unico esordiente della stagione, Pedro Acosta (GASGAS Tech3), dimostratosi già competitivo nelle giornate di test. A Noale, invece, continuano a lavorare per evolvere il progetto RS-GP, puntando sulla consolidata coppia Aleix Espargaró-Maverick Viñales, alla quale si aggiungono Raúl Fernández e Miguel Oliveira, in rappresentanza del nuovo team Trackhouse (ex-RNF).

Passando in Giappone è atteso un cambio di rotta sia da parte di Honda HRC, al via con Joan Mir e la novità Luca Marini nel team Repsol e Johann Zarco-Taka Nakagami in LCR, che sul fronte Yamaha, impegnata ad offrire il miglior pacchetto possibile a Fabio Quartararo e Alex Rins, sostituto di Morbidelli.

GP QATAR | IL CIRCUITO DI LUSAIL

Dopo aver ospitato il primo appuntamento del FIA WEC, il Lusail International Circuit torna ad aprire le porte alla MotoGP, già ospitata in occasione dei test pre-stagionali. Di seguito il layout e le info principali in vista del GP del Qatar.

Lunghezza: 5,3 km

Curve: 16 (10 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 1068 metri (rettifilo dei box)

Distanza gara Moto3: 16 giri (84,8 km)

Distanza gara Moto2: 18 giri (95,4 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 11 Giri (59,1 km)

Distanza gara MotoGP: 22 Giri (118,3 km)

GLI ORARI DELLA MOTOGP IN QATAR

L'intero fine settimana della MotoGP in Qatar sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre TV8 (in chiaro) proporrà la diretta delle qualifiche e della Sprint il sabato per poi mandare in differita le gare della domenica. Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il primo Gran Premio dell'anno.

Giovedì 7/3

14:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 8/3

12.00 | Moto3 Prove Libere

12:50 | Moto2 Prove Libere

13:45 | MotoGP Prove Libere 1

16:15 | Moto3 Prove 1

17:05 | Moto2 Prove 1

18:00 | MotoGP Prove

Sabato 9/3

10:30 | Moto3 Prove 2

11:15 | Moto2 Prove 2

12:00 | MotoGP Prove Libere 2

12:40 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

14:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

15:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

17:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 10/3

13:40 | MotoGP Warm Up

15:00 | Moto3 Gara (differita TV8 ore 17:00)

16:15 | Moto2 Gara (differita TV8 ore 18:20)

18:00 | MotoGP Gara (differita TV8 ore 20:00)

Matteo Pittaccio