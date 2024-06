Audi e Lamborghini a segno con GT Open | A Ruota Libera

Audi e Lamborghini si spartiscono il bottino a Budapest nel quarto atto dell'International GT Open, protagonista assoluto della 18ma puntata di ‘A Ruota Libera'. Christopher Haase/Simon Reicher (Eastalent Racing Audi #1) ed Simon Connor Primm/Leonardo Pulcini (Oregon Team Lamborghini #63) svettano in Ungheria, Mercedes agguanta il primato provvisorio in classifica con Dominik Baumann /Mikaeel Pitamber (SPS Automotive Performance #20).

#20 Mercedes leader del campionato dopo Budapest - Credits: GT Open

Budapest, race-1: Audi #1 ringrazia la pioggia e vince

Gli ultimi minuti d'azione hanno riscritto una classifica che sembrava già scritta. Christopher Haase/Simon Reicher hanno beffato la concorrenza, la pioggia ha ribaltato il podio provvisorio annullando il dominio da parte della Mercedes #20 di SPS Automotive Performance.

Haase, veterano tedesco che non ha bisogno di presentazioni, ha iniziato a recuperare terreno nei minuti finali, caratterizzati dall'arrivo del maltempo. Dopo il sorpasso nei confronti di Anthony Bartone (GetSpeed Mercedes #9), out dopo un testacoda in curva 3, l'Audi #1 ha avuto modo di infilare senza particolari problemi Marco Pulcini (Spirit of Race Ferrari #21) e Mikaeel Pitamber (SPS Automotive Performance #20).

La battaglia si è quindi infiammata nel corso degli ultimi due giri, Haase ha meritatamente colto il successo respingendo nel corso degli ultimi due giri ogni ipotetico ritorno da parte di Vincent Abril (Spirit of Race Ferrari #51).

Il compagno di box di Nicola Marinangeli ha concluso in seconda piazza davanti alla sempre competitiva Mercedes #17 di Marco Siebert/Diego Menchaca (Team Motopark), le due coppie hanno colto il podio approfittando di un testacoda a due giri dalla fine da parte della già citata Mercedes #20.

Vittoria in PRO Am per Marco Pulcini/Eddie Cheever III con la Ferrari #27 di Spirit of Race, il binomio ha completato al sesto posto assoluto con margine nei confronti di Ernst Kirchmayr/David Fumanelli (racing one Ferrari #11) e Allam Khodair/Marcelo Hahn (AF Corse Ferrari #16).

Budapest, race-2: Lamborghini torna a vincere, Mercedes #20 in vetta al campionato

Lamborghini ha mostrato i muscoli nella race-2 di Budapest attaccando nel finale con Leonardo Pulcini. Il compagno di box di Simon Connor Primm ha recuperato progressivamente nei confronti del leader overall e PRO Am Alessandro Cozzi (AF Corse Ferrari #25).

Quest'ultimo, in vetta dopo l'ottimo stint iniziale da parte di Eliseo Donno, ha dovuto arrendersi a 5 minuti dalla conclusione, fermo in testacoda dopo una toccata con la Lamborghini #63.

Pulcini ha avuto la meglio nei confronti di Gustav Bergström/Nico Menzel (Car Collection Motorsport Porsche #15) e Dominik Baumann/Mikaeel Pitamber (SPS Automotive Performance Mercedes #15), nuovo leader del campionato.

La coppia, all'attacco anche in race-1, ha ereditato il primato dalla Mercedes AMG GT3 #17 Team Motopark, in testacoda nel corso della prima tornata dopo un contatto con Spirit of Race Ferrari #51.

Prossima tappa a metà luglio a Le Castellet in Francia.

BTCC, Oulton Park: Hill sorride, Sutton perde punti

Jake Hill esce vincitore da Oulton Park dopo un nuovo avvincente round del Kwik Fit British Touring Car Championship. Il britannico di BMW ottiene una vittoria nelle tre sfide previste, ma diventa il nuovo leader del campionato approfittando di una domenica non perfetta da parte di Ash Sutton. Festa anche per Tom Ingram e Josh Cook.

Jake Hill all'attacco ad Oulton Park - Credits: BTCC

Oulton Park, race-1: Ingram respinge Sutton

Tom Ingram (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai) , dopo una splendida pole nella giornata di sabato con tanto di record della pista, ha vinto race-1 annullando ogni assalto da parte di Ash Sutton (NAPA Racing UK Ford).

Il campione in carica ha attaccato l'avversario nelle prime due tornate, il #1 dello schieramento ha però dovuto inchinarsi al rivale. Dan Cammish ha completato il podio con la seconda Ford NAPA Racing UK, abile a precedere Dan Rowbottom ed Adam Morgan (Team BMW).

Solamente sesta piazza per Jack Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW), 7mo sullo schieramento che in pochi giri si è portato in quarta piazza. Un bloccaggio all'Hairpin ha però annullato l'ottima rimonta da parte del #24 dello schieramento, costretto a risalire anche nella race-2.

Oulton Park, race-2: Cook vince su Ingram, lontano Sutton

La race-2 è stata decisa nel corso del primo giro dopo uno start perfetto da parte di Josh Cook (LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ Toyota). Il britannico, scattato ottavo sullo schieramento, ha schivato in curva 1 il testacoda di Morgan, prima di iniziare ad impensierire i rivali per il primato.

La Toyota Corolla non ha perso occasione per beffare Ingram e Sutton, in bagarre per la leadership nel corso dell'opening lap. Il portacolori di Ford ha più volte toccato l'alfiere di Hyundai, l'auto di NAPA Racing UK Ford ha dovuto inchinarsi per la seconda volta consecutiva al volto di Team BRISTOL STREET MOTORS.

Ingram ha poi chiuso secondo alle spalle di Cook, Hill è arrivato terzo precedendo Cammish, Aron Taylor-Smith (Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall) e Mikey Doble (Evans Halshaw Power Maxed Racing Vauxhall). Lontano dai migliori Sutton, costretto a fermarsi ai box per rimuovere una bandella che si stava staccando dal passaruota posteriore destro.

La race-2 ha visto, invece, all'attacco Colin Turkington (Team BMW), out in race-1 in seguito ad un problema al via. Il veterano dello schieramento è stato costretto a scattare ultimo nella 14ma sfida del BTCC 2024, il nativo di Portadown ha chiuso 7mo.

Oulton Park, race-3: Hill beffa Doble

Jake Hill ha beffato nel corso dell'ultimo giro Doble dopo una spettacolare bagarre per la vittoria di race-3. La BMW, dopo aver infilato a fatica Taylor-Smith, ha iniziato a mettere pressione a Doble, ancora senza affermazioni nel noto campionato turismo britannico.

Hill ha spento ogni sogno di gloria per il rivale nel corso dell'ultimo giro, Doble ha terminato secondo davanti al teammate Taylor-Smith, Ingram e Cammish.

Niente da fare per Sutton, out dalla contesa per la vittoria per un cedimento meccanico. Il #1 di Ford ha alzato nuovamente bandiera bianca perdendo diversi punti nei confronti dei diretti avversari per la conquista del titolo.

Pausa estiva per il BTCC che tornerà tra un mese circa con il tradizionale round di Croft.

GTWC Asia, Fuji: Porsche vince, Anthony Liu Xu/Alessio Picariello nuovi leader

Anthony Liu Xu/Alessio Picariello vincono race-2 al Fuji e conquistano con Absolute Racing Porsche #1 la leadership provvisoria del Fanatec GT World Challenge Asia Powered by AWS.

La coppia ha primeggiato nella nebbia della seconda competizione imponendosi davanti a Cao Qi/Maro Engel (Craft-Bamboo Racing Mercedes #30) e Franky Cheng Congfu/Adderly Fong (FAW Audi Sport Asia Racing Team #30).

La prova della domenica è stata decisamente più avvincente della race-1, impegno dominato da Yuan Bo/Leo Ye Hongli. I portacolori di Origine Motorsport Porsche #87 hanno fatto la differenza per gran parte della prova imponendosi sulle Lamborghini VSR di Bian Hao / Edoardo Liberati #6 e Zhou Bihuang /Marco Mapelli #63.

Week-end complicato, invece, per Lv Wei (Origine Motorsport Porsche #4), leader del campionato alla vigilia della tappa del Fuji che dopo un ritiro in race-1 ha ottenuto solamente la 7ma piazza nella giornata di domenica.

Prossimo evento ad inizio luglio in quel di Suzuka.

IMSA MPC, Watkins Glen: Aston Martin gestisce il carburante e vince con Team TGM #46

Matt Plumb/Paul Holton hanno vinto la prova di Watkins Glen dell'IMSA Michelin Pilot Challenge. La coppia del Team TGM #46 ha fatto la differenza risparmiando carburante fino all'ultimo secondo delle due ore previste.

illon Machavern/Robert Megennis (Turner Motorsport BMW #95) e Todd Coleman/Aaron Telitz (Archangel Motorsports Aston Martin #88) hanno provato a recuperare sull'auto che provvisoriamente si colloca al comando del campionato, una missione non riuscita per pochi secondi.

Nuova prova di forza in TCR, invece, da parte di Chris Miller/Mikey Taylor. Quattro successi in cinque apparizioni per Unitronic/JDC-Miller MotorSports Audi #17, sempre più leader della stagione 2024. Sconfitti nello Stato di New York Harry Gottsacker/Robert Wickens #33 ed i vincitori del round di Mid-Ohio Preston Brown/Denis Dupont #76, entrambi portacolori di Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian Hyundai.

A metà luglio la prossima tappa nella spettacolare location di Mosport (CTMP).

British GT, Spa: Kevin Tse/Maximilian Goetz dominano con facilità

Kevin Tse/Maximilian Goetz si impongono a Spa-Francorchamps nel British GT Championship con una notevole facilità. La coppia di 2 Seas Motorsport Mercedes ha fatto la differenza sin dal via, caratterizzato da una carambola poco dopo la ‘Source’ che ha escluso anticipatamente Century Motorsport BMW #22, Orange Racing by JMH McLaren #67 e Team Abba Racing Mercedes #8.

Dopo una piccola pausa ed una bandiera rossa per riparare le barriere, colpite dalla McLaren #67, la Mercedes #18 del 2 Seas Motorsport ha controllato il gruppo fino alla bandiera a scacchi concludendo davanti a Shaun Balfe/Adam Smalley (Garage 59 McLaren #59) e Rob Collard/Ricky Collard (Barwell Motorsport Lamborghini #63).

I due si collocano nell'ordine anche nella graduatoria assoluta della più importante categoria britannica riservata alle GT3, rispettivamente a -3p ed a -5p da Alex Martin/Sandy Mitchell (Barwell Motorsport Lamborghini #78), quarti all'arrivo in Belgio.

A metà mese un nuovo atto da non perdere a Snetterton.

NASCAR Xfinity Series, Loudon: Poker per Bell

Quattro vittorie in quattro partecipazioni a Loudon per Christopher Bell, il migliore nell'overtime dopo una spettacolare bagarre contro Sheldon Creed (Friends of Jaclyn Foundation Toyota #18) e Cole Custer (Haas Automation Ford #00).

Il pilota del Joe Gibbs Racing (Mobil 1 Toyota #20), regolarmente impegnato nella NASCAR Cup Series, ha beffato la concorrenza nelle due tornate conclusive, perfetto nel scavalcare i rivali in occasione dell'esposizione della white flag dell'ultimo giro.

Justin Allgaier (BRANDT Chevrolet #7) si è collocato in quarta piazza all'arrivo davanti a Carson Kvapil (Clarience Technologies Chevrolet #88) e Ryan Sieg (Sci Aps Ford #39).

Settimana prossima una nuova competizione a Nashville.

Nella prossima puntata…

Appuntamento nelle Ardenne tra meno di sette giorni con la 24h di Spa valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e di conseguenza anche un nuovo atto con l'avvincente GT4 European Series Powered by RAFA Racing Club. Oltre alla NASCAR spazio anche per la Porsche Mobil 1 Supercup in quel di Spielberg.

Luca Pellegrini