WEC | Porsche ottimista per la 6h di Spa 2024

Porsche parte da favorita anche in quel di Spa-Francorchamps, circuito che questo fine settimana accoglierà il terzo atto del FIA World Endurance Championship. Il marchio tedesco insegue la seconda affermazione in campionato e soprattutto tenterà di consol idare il primato in campionato dopo l’ottima prestazione in quel di Imola ad aprile.

Porsche prova a confermarsi leader del campionato

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/André Lotterer #6 guidano il campionato alla vigilia del round nelle Ardenne, i vincitori della 1812km di Lusail hanno sfiorato il bis nel Bel Paese concludendo al secondo posto alle spalle della competitiva Toyota #7 di Kamui Kobayashi/Nick De Vries/Mike Conway.

La progressione della 963 non è più una novità ed anche in Belgio ci sarà da fare i conti con il prototipo teutonico. In Belgio sarà interessante capire anche come si comporterà Hertz JOTA, in difficoltà sulle rive del Santerno rispetto alle ‘gemelle’ ufficiali.

Kevin Estre: "Con le gomme soft e medie non sarà semplice"

Ai nostri microfoni è arrivato il commento da Kevin Estre, pronto per dare battaglia nello storico impianto che sorge nelle Ardenne. L'ex vincitore della 24h Spa è pronto per gareggiare, consapevole di avere davanti un week-end tutto da scoprire in cui la gestione delle gomme potrebbe essere cruciale.

Con le gomme soft e medie non sarà semplice, il degrado può essere un fattore. Indubbiamente rispetto a Imola o Qatar sarà qualcosa di differente da tenere in considerazione. Nelle prove libere è difficile valutare tutto, i programmi sono differenti tra i team e non si hanno informazioni sul carburante.

Il #6 dello schieramento ha continuato dicendo:

Ferrari era più forte a Imola, qui potrebbero cambiare le cose. Sappiamo che la 499P è il prototipo da superare così come Toyota che storicamente si è sempre comportata bene in Belgio. Ci stiamo concentrando sul passo gara, ma anche sulla qualifica che con tante hypercar sta diventando sempre più cruciale.

