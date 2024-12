F1 | Test Abu Dhabi: info e orari della giornata a Yas Marina

Ultimo sforzo per le donne e gli uomini dei team di F1, con la giornata di test di domani che chiuderà il programma della stagione 2024. Dopo le emozioni del weekend di Abu Dhabi, dunque, il tracciato di Yas Marina sarà ancora di scena e andrà ad essere il teatro degli ultimi chilometri percorsi dalle vetture, con diversi team che già metteranno in pista i propri prossimi alfieri. In questo senso, c’è tanta attesa per il debutto di Sainz in Williams, che già oggi ha percorso alcuni giri in una sessione di filming day.

Il format

Una intera giornata, otto ore di test che sono un po’ sospese tra la chiusura del Mondiale 2024 e l’alba della nuova stagione. Chiaramente verranno impegnate in pista le vetture che hanno disputato la stagione appena conclusa, e ogni team dovrà schierarle entrambe, con una particolarità che dà alla giornata di domani il suo carattere speciale.

Per ogni scuderia, infatti, una delle due monoposto sarà guidata da uno dei titolari, che effettuerà i test sulle gomme prototipo di Pirelli, mentre la seconda sarà riservata ad un rookie, un pilota che non abbia preso parte a più di due GP in carriera. Ovviamente, volendo, un team può scegliere di mandare in pista entrambi i titolari dividendo il lavoro; è il caso, per esempio, di McLaren. La giornata sarà suddivisa in due sessioni: quella mattutina, dalle 6 alle 10 italiane, e quella pomeridiana, dalle 11 alle 15.

Sainz al debutto in Williams, Fuoco sulla Rossa

Alcuni dei team ne approfitteranno già per mettere in macchina i propri piloti del 2025, a seconda degli accordi presi. Sarà il caso, come detto, della Williams, che ne approfitterà per far saggiare la vettura a Carlos Sainz, accanto a Luke Browning, reduce dalla FP1 di Abu Dhabi e dal debutto in F2 dopo il terzo posto nel campionato F3.

Tra i top, Mercedes porterà in pista la propria futura line-up con George Russell e Andrea Kimi Antonelli, salvo sostituzioni dell’ultimo minuto per l’italiano, vittima di un virus che gli ha fatto saltare l’ultimo round in F2. Stessa scelta per Stake Sauber, con Hulkenberg e Bortoleto, e Alpine, che schiererà Gasly e Jack Doohan.

Per quanto riguarda invece Ferrari, non sarà ovviamente in pista Lewis Hamilton, ma toccherà ad Antonio Fuoco la vettura riservata al rookie, accanto al titolare Charles Leclerc. Impegno importante per il monegasco, dunque, già molto concentrato sulla prossima stagione. Scelta diversa quella effettuata da Red Bull, con Verstappen che già aveva annunciato la propria assenza. A pilotare la vettura di Milton Keynes saranno Yuki Tsunoda e Isaac Hadjar, mentre in RB sarà la volta di Lawson e Ayumu Iwasa. Il tutto, ovviamente, in attesa di capire quando arriverà la decisione ufficiale sul futuro di Perez e del neozelandese.

Il team Campione del Mondo, la McLaren, come detto, schiererà entrambi i propri titolari, affiancati dal pilota IndyCar Pato O’Ward, che tornerà dunque al volante della vettura di F1. Haas, invece, si affiderà al neoacquisto Esteban Ocon (che per fare questo test ha in pratica rinunciato all’ultima gara con Alpine) e a Ryo Hirakawa, reduce dalla FP1 con McLaren. Il giapponese è alfiere Toyota nel WEC, e sarà un po’ il simbolo dell’accordo trovato nei mesi scorsi tra la Casa giapponese e il team americano.

Ultimo sforzo, dunque, per i team di F1 al termine di questo lunghissimo 2024. Seguite tutte gli aggiornamenti in diretta su Livegp.it.

Nicola Saglia