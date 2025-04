Moto2 e Moto3 | GP Spagna: a Jerez gli italiani cercano la remontada

Dopo un inizio di stagione Oltreoceano, il Motomondiale è pronto a tornare nel Vecchio Continente e sarà Jerez a dare il via al tour europeo. Il GP di Spagna è il Gran Premio di casa per i leader della Moto2 e della Moto3, Arón Canet e Ángel Piqueras, che sono pronti a difendere la leadership davanti al proprio pubblico.

Moto2 | Arón Canet cerca la conferma a Jerez

Il primo appuntamento europeo della stagione è ormai alle porte e la Moto2 è pronta a dare spettacolo. A Jerez si svolge il primo dei quattro Gran Premi della Penisola Iberica e per molti piloti è la prima gara di casa della stagione. Sono, infatti, ben tredici i piloti spagnoli che corrono nella classe intermedia. Uno di loro è proprio il leader del mondiale Arón Canet. Lo spagnolo del team Fantic Racing era il favorito alla vigilia della stagione e nel Gran Premio del Qatar è riuscito finalmente ad ottenere la prima vittoria dell'anno. Alla sua sesta stagione nella classe intermedia, Arón Canet cerca nel 2025 l'affermazione nella categoria e rincorre il sogno mondiale.

Ad inseguirlo c'è un altro pilota spagnolo, Manuel González. Il pilota del team Intact GP, dopo un inizio di stagione da leader, si trova ora costretto a inseguire il suo connazionale. Attenzione anche al rookie Daniel Holgado. Fino a questo momento è un inizio di stagione da sogno per il vicecampione della Moto3, che si trova quarto nella classifica mondiale, a 35 punti dalla vetta. Il Gran Premio di casa potrebbe essere l'occasione per il valenciano di conquistare il suo primo podio in Moto2.

Credits: Aspar Team

Guardando la classifica sono quattro i piloti spagnoli nelle prime cinque posizioni, un numero decisamente rappresentativo del grande stato di forma dei piloti iberici. Non è stato, invece, un inizio del tutto semplice per i piloti italiani della categoria. Sono solo due gli italiani che quest'anno prendono parte al campionato di Moto2. Tony Arbolino si trova attualmente all'ottavo posto della classifica mondiale, mentre Celestino Vietti chiude la Top 10. L'auspicio è che la tournée europea possa riportare i piloti italiani in vetta alla classifica.

Moto3 | Ángel Piqueras ruba la leadership a José Antonio Rueda

È impossibile annoiarsi quando si guarda una gara di Moto3, l'azione è sempre assicurata e anche il Gran Premio di Spagna si prospetta infuocato. In Qatar, Ángel Piqueras ha strappato la leadership mondiale ad uno sfortunato Josè Antonio Rueda. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, infatti, si è dovuto fermare durante l'ultimo giro a causa di un problema sulla sua moto. Solo un punto lo separa ora dalla vetta e il #99 proverà a prendersi la sua rivincita a Jerez.

Sono più distaccati gli inseguitori, ma la Moto3 ha sempre dimostrato di essere una categoria imprevedibile. Joel Kelso, terzo nella classifica mondiale, ha dimostrato di poter essere uno degli outsider e di potersi insidiare nella lotta mondiale. Attenzione anche a Adrián Fernández, partito come uno dei candidati al titolo mondiale. Negli ultimi Gran Premi, però, non è riuscito a collezionare punti importanti. La sua gara di casa potrebbe essere l'occasione per ritornare sul podio.

Le prime quattro gare sono state altalenanti per i piloti italiani che devono ancora riuscire a conquistare la prima vittoria stagionale. Potrebbe essere Jerez l'occasione per mettere fine alla striscia di vittorie spagnole. Mancherà ancora anche a Jerez, Matteo Bertelle, a causa di un infortunio rimediato prima del Gran Premio del Qatar.

Moto2 e Moto3 | GP Spagna: gli orari del weekend

Venerdì 25 aprile

9:00 | Moto 3 - FP1

9:50 | Moto2 - FP1

13:15 | Moto3 - Practice

14:05 | Moto2 - Practice

Sabato 26 aprile

8:40 | Moto3 - FP2

9:25 | Moto2 - FP2

12:50 | Moto3 - Qualifiche (in diretta su TV8)

13:45 | Moto2 - Qualifiche (in diretta su TV8)

Domenica 27 aprile

11:00 | Moto3 - Gara (differita su TV8 ore 14:05)

12:15 | Moto2 - Gara (differita su TV8 ore 15:20)

Giulia Pea