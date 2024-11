MotoGP | Test Barcellona: Bezzecchi, debutto positivo con Aprilia

Marco Bezzecchi inizia una nuova fase della sua carriera con il passaggio in Aprilia. Nei test di Barcellona della MotoGP il riminese ha avuto un primo assaggio della RS-GP, e le prime sensazioni sono state subito positive.

Un debutto positivo

Un debutto positivo quello di Marco Bezzecchi con Aprilia, che nei test di Barcellona ha potuto mettere finalmente le mani sulla RS-GP che lo accompagnerà nelle prossime stagioni in MotoGP. Il debutto del riminese con la casa di Noale ha rappresentato uno degli eventi più attesi, considerato il grande interesse per il potenziale di questa collaborazione. Marco Bezzecchi infatti negli ultimi anni è diventato uno dei nomi più promettenti della MotoGP già dal suo debutto nel 2022 grazie agli ottimi risultati ottenuti. Tralasciando la stagione appena trascorsa, in cui il riminese ha faticato sulla Ducati GP23, l’arrivo in Aprilia ha di certo riacceso gli entusiasmi per il talento del “Bez”, che insieme a Jorge Martin possono rappresentare il rilancio per la Casa di Noale, che ambisce a sfidare la supremazia Ducati degli ultimi anni.

Il debutto di Bezzecchi e Martin è infatti accompagnato non solo da grandi aspettative, ma anche da diverse sfide. Adattarsi ad una nuova moto non è mai semplice, soprattutto nella MotoGP moderna dove le differenze tra i vari team sono veramente sottili ed ogni errore può costare caro. Per la stagione 2025 le aspettative come detto prima sono parecchio alte e l’obiettivo del Bez sarà di migliorare progressivamente acquisendo familiarità con la moto ed il team, per ottenere risultati sempre più solidi. Ci si aspetta che sia il riminese che Jorge Martin possano portare l’Aprilia nei piani alti della classifica non solo nel breve termine ma anche in futuro, vista la giovane età di entrambi e l’entusiasmo della casa di Noale per il progetto.

L’arrivo dei due piloti infatti può infatti spingere l’Aprilia ad avere l’impulso necessario per accelerare ulteriormente lo sviluppo della RS-GP, dopo una stagione tra alti e bassi con Espargaro e Vinales che non ha dato i risultati sperati. Con la nuova coppia di piloti, infatti, la Casa di Noale si è assicurata anche il futuro a lungo termine della squadra, che potrebbe cambiare gli equilibri della MotoGP che finora ha visto il dominio della Ducati. Se il Bez riuscirà a sfruttare al meglio questa occasione potrebbe consolidarsi tra i migliori piloti della MotoGP e diventare un pilastro, insieme a Martin, per il futuro di Aprilia. Il primo contatto è stato di certo positivo, adesso toccherà ai tecnici di Noale di recepire i feedback dei due piloti per ambire al massimo risultato nel 2025.

Le parole di Rivola

Aprilia infatti è cresciuta molto negli ultimi anni, salvo subire una leggera involuzione nella seconda parte del 2024. Nei test di Barcellona si è cercato di ritrovare la via, anche grazie alle indicazioni di Bezzecchi e Martin sulla moto 2025. A riguardo Massimo Rivola è sembrato molto soddisfatto dal lavoro svolto dai suoi:

“Mi piace molto l’aria che si respira nel box. Sia Jorge che Marco sono molto contenti ed il primo feeling è importante. Siamo soddisfati perché ad entrambi la moto è piaciuta più di quanto pensassimo. L’aspetto positivo e che tutti è due hanno preferito la 2025 alla 2024, cosi abbiamo un unica strada da seguire durante l’inverno e possiamo essere ottimisti.

Da qui in poi a Noale dovranno mettere in pratica le indicazioni ricevute dai piloti per farsi trovare pronti ai prossimi test che si svolgeranno in Malesia dal 5 al 7 Febbraio per iniziare con il piede giusto un 2025 che potrebbe regalare tante soddisfazioni all’Aprilia.

Julian D’Agata