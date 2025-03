ACI GT | Primo equipaggio tutto al femminile nell’Endurance

Tanti annunci in vista dell’inizio del Campionato Italiano Gran Turismo, che si aprirà il primo weekend di maggio sulla pista di Misano con la gara di tre ore. Nel frattempo, è arrivata una notizia storica per la serie tricolore targata ACI: un equipaggio interamente femminile sarà della partita nella categoria GT Cup Endurance, al volante della Porsche 992 GT3 Cup di Black Drome.

Debutto assoluto per Federica Levy, ritorni per Sonzogni e Segattini

Il trio che comporrà l’equipaggio della vettura della scuderia milanese, schierata in collaborazione con Faems Team, sarà composto da Federica Levy, Emma Segattini e Jenni Sonzogni. Le ragazze porteranno la 992 GT3 alla caccia del successo in Seconda Divisione della GT Cup nelle quattro tappe Endurance: Misano, Monza, Imola e Mugello. Per Levy si tratta di un debutto vero e proprio, mentre Segattini e Sonzogni hanno già avuto modo di scendere in pista nell’Italiano Gran Turismo. Se la prima, poi, è una esperta kartista, la seconda si è tolta già la soddisfazione di vincere, nel 2023, il Campionato Italiano Rallycross. La debuttante torinese ha commentato la stagione che aspetta lei e le sue team mate.

Sarà una bellissima esperienza. È la prima volta che scendo in pista nel campionato GT, tra l’altro il team sarà tutto al femminile ed è anche importante per promuovere il messaggio a cui tengo molto, cioè quello che le ragazze hanno le potenzialità per portare avanti le loro passioni e avere successo in qualsiasi ambito anche se prettamente maschile. Sarà un’avventura unica, ci saranno tante macchine, diverse categorie e numerosi marchi impegnati, sono sicura che tutti insieme ci divertiremo.

Nuovo team per Marzialetti con la 296, Bodellini rinnova con Nova Race

Nei giorni scorsi era stato presentato il nuovo team di Gianmarco Marzialetti, il MRNC12. La compagine marchigiana parteciperà alla GT Cup con una Ferrari 296 il cui equipaggio è ancora da definire, mentre sulla 488 tornerà Massimiliano Pierantoni affiancato dal deb Riccardo Paniccià, proveniente dalla FX Pro Series. Rinnova il proprio impegno con Nova Race, invece, Andrea Bodellini, che con la Honda NSX GT3 Evo andrà a caccia del titolo assoluto nell’Endurance. Nella stessa squadra varesina farà inoltre il suo debutto nel mondo GT Italia Paolo Rocca, protagonista la passata stagione nel TCR Italy.

Tornando a parlare della Ferrari 296, i campioni in carica nella serie di durata, la Scuderia Baldini, torneranno a schierarne una, anche se al momento non sono ancora stati comunicati i piloti che comporranno l’equipaggio. Nella categoria dedicata alle vetture Cup, da segnalare la presenza di due 488 Challenge del team Double TT Racing, una affidata a Risitano e Zydlewski (polacco proveniente dal XGT4 Italy), mentre sulla seconda salirà Matteo Marulla, nel 2024 protagonista nel Supersport GT con la Lambo Huracàn di DL Racing.

Nella serie Sprint sarà ancora protagonista il team CRM Motorsport, con ben due Huracàn Super Trofeo Evo2, pilotate da Bernardo Pellegrini, Riccardo Tucci, Remo Castellarin e Ettore Carminati, che ovviamente si dividerà tra il ruolo di pilota e quello di team manager.

Marshaling tra le innovazioni, arriva la GT Nazionale

In vista della nuova stagione, alcune novità sono state apportate da ACI dal punto di vista tecnico e regolamentare. Innanzitutto, il 31 marzo prenderanno il via i test collettivi aperti a tutti i team. Inoltre, come sperimentato in occasione dell’ultima gara della passata stagione a Monza, verrà istituita la separazione tra le griglie GT3 e GT Cup quando le due categorie saranno in pista insieme, con una distanza di circa 100 metri tra l’una e l’altra. Alle due categorie classiche, inoltre, ne sarà aggiunta una terza, denominata GT Nazionale, che permetterà di schierare vetture Mercedes e Maserati di classe GT2.

Grande innovazione sarà l’istallazione su tutte le vetture del sistema di marshaling che attualmente è utilizzato nel WEC e nel GT World Challenge. Si tratterà in pratica di un piccolo dashboard che fornirà in tempo reale ai piloti indicazioni sullo stato della pista, sulle bandiere e sull’eventuale presenza di Safety Car, Full Course Yellow o bandiera rossa. Un aggiornamento importante, che permetterà di ridurre sensibilmente i tempi di comunicazione tra direzione gara e piloti in pista.

Nicola Saglia