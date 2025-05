WorldSBK | Most, Razgatlıoğlu non ci sta: "Gara persa per un problema tecnico"

Il duello in Gara 2 WorldSBK sul circuito di Most passerà senza dubbio alla storia. Toprak Razgatlıoğlu e Nicolò Bulega hanno combattuto fino all'ultimo secondo, quando solo 27 millesimi hanno favorito l'acciaccato italiano. Lo sconfitto di BMW, però, ha lamentato un problema tecnico che ha reso ancora più amara la sconfitta.

Il problema: “Due tagli di potenza sul rettilineo”

Arrivato al parco chiuso Toprak Razgatlıoğlu sembrava decisamente deluso: comprensibile, dato che ha perso la gara all'ultima curva di soli 27 millesimi. Ma c'è di più, come spiega lui stesso dopo la premiazione: “All'uscita dell'ultima curva la moto ha tagliato la potenza ben due volte, facendomi così perdere la gara. Sono veramente arrabbiato anche perché non so cosa abbia causato questo problema. Forse la benzina o un problema elettronico, spero di avere risposte dalla squadra”. Il pilota BMW poi conclude amareggiato: “Solitamente Bulega mi passava dopo la linea del traguardo, tranne in questa occasione”.

Razgatlıoğlu ha poi spiegato la sua strategia di gara. Il turco ha deciso di far sfogare Nicolò Bulega nella prima parte di gara, cercando l'attacco solo nella seconda metà di manche: “Nella prima metà di gara mi sono limitato a seguire Nicolò [Bulega], cercando di risparmiare il più possibile la gomma posteriore. Quando mi sono sentito pronto ho attaccato, mantenendo un ritmo molto alto. Negli ultimi giri ho cominciato a perdere terreno fino al problema tecnico dell'ultimo giro”.

Razgatlıoğlu e Ducati, il duello infinito

Ancora una volta Toprak Razgatlıoğlu si trova in una situazione tecnica di inferiorità, come spesso gli è successo in Yamaha nel biennio 2022-23. Ancora una volta, El Turco deve sopperire agli evidenti limiti della BMW M1000RR con il suo enorme talento, come è stato più che evidente nelle ultime due giornate in uscita dall'ultima curva. La BMW non riesce a mettere a terra la potenza come la Panigale V4R in uscita da qualsiasi curva, ma il tutto è elevato all'ennesima potenza nel quarto settore. L'ultima parte del tracciato di Most ha sempre sorriso a Bulega nel weekend, così come sottolinea Razgatlıoğlu a fine gara: “La Ducati è molto forte in uscita dall'ultima curva, il che mi rendeva impossibile attaccare alla staccata di curva 1”. Poco male per il #54, che esce dalla Repubblica Ceca con 63 successi totali (come Álvaro Bautista, ndr) e con 31 punti di distacco da Bulega. Le prossime piste sembrano sorridere al pilota BMW, il quale dovrà sicuramente difendersi nel prossimo round al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”.

Valentino Aggio

