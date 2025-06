EWC | 8H Spa: a Yoshimura SERT la pole 2025, poi YART e BMW

Per la prima volta dal 2023 la Yamaha YART non scatterà dalla prima casella. Per la squadra svizzera è la prima volta da più di un biennio che non vedrà la pista sgombra ai semafori, nonostante il ferreo impegno profuso da Marvin Fritz, il più veloce nelle Q1 grazie al suo 2’18”273 della mattinata. Non è però stato sufficiente a strappare la pole dalle mani di una GSX-R rossa.

SERT BACK IN POLE

Per la Suzuki SERT è infatti pole position, anche e soprattutto grazie all’affinità di Gregg Black con il circuito. La 8H di Spa 2025 vedrà infatti proprio Black allo start per le EWC, vista anche la sua abilità nelle partenze con la Suzuki Yoshimura SERT. La moto campionessa in carica mette dietro la Yamaha #7 e la BMW del team Motorrad, che dopo un ottimo start della mattinata e la pole provvisoria deve accontentarsi della terza casella. Dietro di loro si posizioneranno FCC TSR Honda, Tati Team e Maxxess By BMRT3D. Chiudono la top10 ERC Endurance, KM99 ELF MarcVDS, Kawasaki Trickstar e la prima delle Superstock

STOCK E PRODUCTION

Proprio nella stock è TECMAS-CHAMPION-MRP ad aggiudicarsi la pole di categoria, appena rientrati dopo l’assenza della 24H di Le Mans. Con Jan Buhn, Tati Mercado e Hannes Soomer, la BMW #9 conquista il miglior piazzamento di classe, seguita dall’italianissima Honda No Limits. Terza di classe la BMW del team Etoile, a sua volta tallonata dalla Yamaha #777 del team Wojcik e dall’Aprilia della M2 Revo con Calia, Saltarelli e Ferrone. Prima delle Production la Kawasaki del Green Team Lycee 42, in 37° piazza, poi il rientrante Moto Ain davanti al PRD Team CL Racing.

CAMBIAMENTI FINALI

Ci sono novità sulla griglia di partenza. Honda Tati Team è stato costretto alla sostituzione di ben due piloti, Renaudin e Krummenacher, entrambi per infortunio. Al loro posto è stata chiamata per intero una squadra del BSB, con McPhee ad affiancarsi a Charlie Nesbitt per lo start di domani. Sempre per infortunio sarà assente Jacopo Cretaro, che abbandona l’avventura di Slider Racing dopo l’incidente nel Junior GP a Jerez. Jordi Torres si è unito invece alla Yamaha #777 di classe Superstock, in seno al team Wojcik Racing.

Alex Dibisceglia

