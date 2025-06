MotoGP | GP Aragón, doccia fredda per Yamaha e Quartararo: “Non è stato bello”

Al termine della prima giornata del Gran Premio di Aragón di MotoGP la situazione non è incoraggiante per Yamaha, che dopo diversi weekend segnati da pole position e apparizioni in Q2, ora si ritrova con tutti i piloti esclusi dal secondo turno di Qualifica.

Prima volta in Q1 per Quartararo dal Gran Premio delle Americhe

Sulla pista di Aragón è stato un venerdì decisamente diverso rispetto a quelli a cui si era abituato Fabio Quartararo, con il pilota francese che è rimasto escluso dalla rosa di piloti che si sono guadagnati l’accesso diretto al Q2. Il #20 di casa Yamaha aveva infatti messo in piedi una striscia di pole positions una dopo l’altra a partire dall’appuntamento di Jerez, rimanendo inoltre stabilmente all’interno dei primi 10 piloti nel turno di Practice già dal Gran Premio del Qatar. Il venerdì aragonese risulta essere quindi uno stop importante per la casa giapponese, che pensava di aver trovato qualcosa di utile per poter essere competitivi su ogni tracciato e di avere in Quartararo un alleato sicuro per poter rimanere costantemente in Q2.

Doccia fredda che è arrivata nel corso del turno di Practice, ma che già era stata preannunciata nella mattina, con l’undicesimo posto portato a casa dal pilota francese e un miglior tempo in 1:48.488. La fatica dimostrata nel primo turno di Prove Libere si è poi ulteriormente concretizzata nel pomeriggio, quando Quartararo è stato protagonista di diversi errori nel corso della sessione e si è lamentato con la sua squadra di avere problemi specialmente in Curva 10. Proprio in questa parte del circuito infatti il portabandiera Yamaha è stato protagonista di una difficoltà nell’erogazione della potenza del motore, che sembra in qualche modo “esplodere” nel centro curva, portando il pilota a perdere aderenza.

Non sono innervosito, sono successe cose molto strane e sembrava che la potenza e i controlli fossero fuori controllo. Io volevo spingere in un’area in cui non c’era confidenza e ho fatto molti errori, ma soprattutto ho avuto la gomma dietro che partiva senza nessuna ragione e questo è quello che ti fa spaventare guidando la moto. Oggi non è stato bello e non mi sono divertito.

Il problema principale sembra proprio essere nel secondo settore, dove i piloti del marchio giapponese perdono molto tempo e commettono molti errori, mentre nel resto del tracciato sembrerebbe esserci maggiore confidenza alla guida. Nonostante il pessimo risultato del venerdì, infatti, Quartararo si dice fiducioso di poter trovare una soluzione al problema e di disputare un buon Q1 il sabato, cercando in questo modo di tornare nella parte della classifica e della griglia.

Penso che nel primo e nel terzo settore non siamo così lontani, alla fine ci sono tante curve in cui spingiamo troppo e perdiamo tempo. Dobbiamo trovare il modo giusto per fare queste curve e speriamo di trovare una soluzione perché veramente non è piacevole ora guidare la moto.

Nessuna Yamaha presente in Q2

La pista di Aragón non è storicamente tra le favorite per il gruppo Yamaha, ma di certo all'interno dei box del team ufficiale e del team Prima Pramac di certo non ci si aspettava che il turno di Practice potesse prendere una piega così negativa. Nessuno dei piloti in sella ad una Yamaha è infatti riuscito ad entrare all'interno del Q2, a partire come già detto da Fabio Quartararo, che termina il venerdì in diciottesima posizione, a +1.445 dal leader della classifica Marc Márquez. Problemi anche per il suo compagno di squadra Álex Rins, che nel pomeriggio spagnolo ha portato a casa una quindicesima posizione, sintomo che qualcosa non funziona a livello di confidenza sulla moto.

Per quanto riguarda invece il team Yamaha Prima Pramac, anche in questo caso l'aria che tira sembrerebbe essere la stessa che nel box del team ufficiale. Davanti a Quartararo infatti si piazza Jack Miller, che non è riuscito ad andare oltre la sedicesima piazza e che dovrà anche lui attraversare il Q1, in un weekend di gara decisamente diverso da quello di Silverstone, in cui era stato protagonista di un'ottima qualifica e gara. Stessa situazione anche per il compagno di squadra Miguel Oliveira che, nonostante sia solo al suo terzo weekend di gara di rientro dall'infortunio, occupa la penultima posizione nella classifica delle Practice, davanti solo al rookie Somkiat Chantra.

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | GP Aragón, Practice: i Márquez inarrivabili, Viñales è 3°