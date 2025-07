GTWC Europe | Misano: WRT riaccoglie Rossi, Ferrari all’attacco in casa

Archiviata al CrowdStrike 24h di Spa, il GT World Challenge Europe Powered by AWS inizia da Misano Adriatico la seconda parte della propria stagione agonistica. Dall’Emilia-Romagna torna protagonista la Sprint Cup per la terza delle cinque prove in programma da maggio a settembre.

BMW, Mercedes e Ferrari, tutti contro tutti sotto il sole di Misano

Dopo Brands Hatch e Zandvoort, la BMW M4 GT3 EVO #32 di WRT affidata a Kelvin van der Linde e Charles Weerts è in cima alla classifica generale con 37.5 punti contro i 33p di Patric Niederhauser/Sven Mueller (Rutronik Racing Porsche #96).

WRT ha vinto race-2 in Olanda e parte come la squadra da battere in Romagna. Lo scorso anno il team belga dominò la scena così come accaduto per ben tredici volte in totale dal 2015 ad oggi. Vincent Vosse ed i propri uomini dovranno gestire in via eccezionale anche la M4 GT3 EVO #46, nuovamente protagonista del GTWC Europe Sprint Cup con Valentino Rossi/Raffaele Marciello.

Il ‘Dottore’ ha vinto nel 2023 e nel 2024 a Misano una delle due prove, una con Maxime Martin ed una proprio con l’elvetico. Sarà la seconda ed ultima apparizione stagionale per la stella del Motomondiale nel noto campionato SRO dopo disputa della 24h Spa.

Come sempre occhi puntati nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli a Lucas Auer/Maro Engel (Winward Racing Mercedes #48) e Vincent Abril/Alessio Rovera (AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari #51), rispettivamente al top nella race-2 e race-1 in quel di Brands Hatch. Oltre alla Ferrari #50 di Thomas Neubauer/Arthur Leclerc sarà sicuramente protagonista anche la Lamborghini GRT #63 di Luca Engstler/Jordan Pepper.

GTWC Europe nelle altre classi: Lulham/Vermeulen osservati speciali

Misano potrebbe rappresentare l’allungo in campionato per Chris Lulham/Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing Ferrari #69). La coppia vanta già un ampio margine in classifica dopo una stellare prima parte di stagione nella selettiva Gold Cup e l'acuto nella 24h di Spa.

Decisamente più avvincente la Silver Cup con César Gazeau/Aurelian Panis (Boutsen VDS Mercedes #10) in vetta con solo mezzo punto di scarto nei confronti di Ezequiel Pérez Companc/Alex Aka (Tresor Attempto Racing Audi #99). Segue con uno scarto di 1 punto e mezzo dalla vetta l’Audi R8 LMS GT3 EVO II #26 Sainteloc Racing di Lorens Lecertua/Ivan Klymenko.

In Bronze Cup si ricompone la coppia campione 2024 in casa Paradine Competition. Darren Leung ritrova Dan Harper, la BMW M4 GT3 EVO #991 sfida la Ferrari 296 GT3 #74 Kessel Racing di Dennis Marschall/Dustin Blattner attualmente leader del campionato dopo le due prove di Zandvoort. Attenzione speciale nell’ultima classe delle quattro in pista anche per Gabriele Piana/Rinat Salikhov (Winward Racing Mercedes #81) e Eddie Cheever III/Marco Pulcini (Ziggo Sport Tempesta Racing #93).

Sabato in notturna race-1, domenica race-2 da non perdere.

Luca Pellegrini - Da Misano