Dakar 2026 | Preview Auto: Al-Rajhi per il bis, Loeb e Sainz osservati speciali

La stagione 2026 del motorsport riparte come da tradizione con la Dakar, il rally raid più famoso al mondo giunto quest'anno alla 48ma edizione. Toyota prova a confermarsi regina, Dacia e Ford inseguono una prima storica affermazione.

Credits: Dakar Rally Official website

Al-Rajhi ci riprova, Toyota da battere

Yazeed Al-Rajhi ha vinto lo scorso anno per la prima volta in carriera con la propria Toyota schierata da Overdrive Racing. L'arabo torna al volante della Toyota Hilux GR #201 con il chiaro intento di ripetere il percorso perfetto di dodici mesi fa.

Il 44enne sii prepara per dare spettacolo con le altre Toyota ufficiali: la #202 del sudafricano Henk Lategan, la #203 dell'americano Seth Quintero e la #204 dell'australiano Toby Price. Menzione finale per l'ultimo, abile ad imporsi nel 2016 e nel 2019 con le due ruote.

Credits. Dakar

Dacia e Ford per la storia. Sarà la volta buona per Loeb?

Dacia e Ford sono invece pronte per realizzare una storica impresa. Entrambi i marchi, già presenti nel 2025, non sono mai riusciti ad imporsi nella storia della Dakar.

Il brand romeno punta sull'incredibile coppia composta da Nasser Al-Attiyah e Sébastien Loeb. Il qatariota vanta già cinque affermazioni, mentre il francese è ancora a quota zero nonostante svariati tentativi.

Il nove volte campione del mondo rally si è ritirato nel 2025 dopo i podi ottenuti in successione dal 2022 al 2024 (2-2-3). Il transalpino ha ottenuto una Top3 anche nel 2017 e nel 2019, in entrambi i casi con Peugoet (2° & 3° classificato).

Al volante di una The Dacia Sandriders anche l'esperto Lucas Morars, brasiliano che ha chiuso al terzo posto nel gennaio 2023 con una Toyota Hilux.

Formazione di tutto rispetto anche per Ford con l'ex campione DTM Mattias Ekström ed il veterano Carlos Sainz. Lo svedese ed il quattro volte campione iberico rappresenteranno il marchio americano insieme a Nani Roma.

Credits: Dakar Official Website

La Dakar 2026, valida nuovamente come opening round del FIA Rally Raid World Championship, scatterà il 4 gennaio 2026 e si articolerà in totale in tredici segmenti. La partenza e l'arrivo sono previsti in quel di Yanbu, come sempre è previsto un solo giorno di riposto durante le due settimane d'azione.

Luca Pellegrini