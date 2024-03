FIA F2 | Sakhir, Feature Race: Maloney concede il bis

Ancora una vittoria per Zane Maloney, che dopo il successo nella Sprint Race di FIA F2 a Sakhir si è ripetuto anche oggi conquistando la Feature Race. Un vero e proprio dominio da parte del pilota barbadiano, che ha conquistato la prima posizione già in partenza nonostante la partenza dalla terza casella.

Maloney domina la Feature Race di Sakhir

Week-end quasi perfetto per Maloney, che ha mancato solo la pole position in quel di Sakhir. Il pilota del team Rodin, dopo l'ottima rimonta di ieri, oggi è riuscito a portarsi subito al comando, dimostrando un ritmo insostenibile per gli avversari nonostante due interruzioni di gara.

La safety car è infatti entrata in pista in due occasioni: la prima già ad inizio corsa con Gabriel Bortoleto che è andato a tamponare Isack Hadjar alla prima curva dopo una brutta partenza dalla pole position; la seconda invece per via di un problema tecnico che ha costretto Victor Martins al ritiro poco dopo la metà dei giri percorsi.

In entrambe le occasioni Maloney non ha avuto problemi a mantenere il comando, anche quando, dopo la seconda ripartenza, montava gomma dura a differenza degli inseguitori che invece giravano sulle morbide.

Alle sue spalle ha invece chiuso Pepe Martí, rookie capace di ottenere ben due piazzamenti a podio nel suo primo week-end in FIA F2. Terzo posto per Paul Aron, che è riuscito nell'impresa di mantenere la posizione nonostante una penalizzazione di 5 secondi.

Primo punto per Antonelli

Fuori dal podio invece per Zak O'Sullivan, quarto davanti a Gabriel Bortoleto, bravo a rimontare nonostante il brutto episodio in partenza per cui è stato anche penalizzato di 10 secondi.

Sesta posizione per Franco Colapinto, davanti all'indiano Kush Maini in settima piazza. Ottavo invece Dennis Hauger, davanti al campione in carica della Super Formula Ritomo Miyata e ad Andrea Kimi Antonelli. Grazie al decimo posto il pilota italiano ha ottenuto così il suo primo punto in FIA F2, in una gara in cui ha sfruttato al meglio le disavventure degli avversari per risalire la china dopo un inizio di week-end difficile.

Archiviato questo fine settimana la FIA F2 tornerà subito in pista a Jeddah.

Carlo Luciani