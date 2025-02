WRC | Rally Svezia: Toyota e Hyundai si preparano per una nuova sfida sulla neve

Riparte dalla Svezia il FIA World Rally Championship per un nuovo fine settimana da non perdere. Cresce l’attesa per la ripresa delle ostilità dopo un’avvincente opening round in quel di Montecarlo che per la decima volta ha premiato Sébastien Ogier.

Attenzione alle gomme, chi prenderà il posto di Ogier?

Il francese non sarà della partita sulla neve scandinava, sfida unica del Mondiale. Ricordiamo infatti che il round di Umeå sarà l’unico completamente innevato della stagione, condizione atipica in cui le sorprese non mancheranno.

L’incognita più grande è data dalle gomme, nuove da quest’anno visto il passaggio del FIA WRC da Pirelli ad Hankook. Le paure di molti, riscontrate in parte sull’asfalto di Monaco, tornano protagoniste questo week-end, un’incognita importante che scopriremo solamente dopo le prime speciali.

Hyundai ci prova, Rovanperä pronto per tornare protagonista

Hyundai Motorsport ci riprova dopo aver perso a Montecarlo. Thierry Neuville è determinato a rifarsi sin da subito, il campione del mondo in carica non è riuscito a brillare nel primo evento incappando in un significativo errore già nella giornata di venerdì.

Accanto al belga ci saranno nuovamente anche Ott Tanak oltre al francese Adrian Fourmaux, molto competitivo al debutto a bordo della Hyundai i20 N Rally 1 tra le strade di Gap. L’ex alfiere di Ford proverà a confermarsi in Svezia in una manifestazione completamente differente che non ha eguali in stagione.

Senza Ogier restano in ogni caso quattro Toyota Yaris GR Rally 1 in azione con Elfyn Evans, secondo a Montecarlo, il rookie Sami Pajari, Takamoto Katsuta oltre al due volte campione del mondo Kalle Rovanperä.

Il finnico che torna a tempo pieno nel Mondiale dopo un anno sabbatico ha primeggiato nel 2021 prima di cedere il testimone a Tanak (Ford) ed Esapekka Lappi (Hyundai). I tre marchi coinvolti nella top class del FIA WRC hanno quindi un successo a testa negli ultimi anni sulle nevi svedesi, Toyota detiene altre cinque acuti oltre al risultato ottenuto con il #69 dello schieramento.

Come a Montecarlo sono 18 le speciali da vivere, si partirà giovedì con la SS1 (Umeå Sprint 1 - 5.16 km). L’azione entrerà nel vivo venerdì con la SS2 (Bygdsiljum 1 - 28.27 km), SS3 (Andersvattnet 1 - 20.51 km) e SS4 (Bäck 1 - 10.80 km), in totale nel day-2 saranno sette le speciali previste.

Luca Pellegrini