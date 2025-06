F1 | GP Austria, FP1: Russell il più veloce davanti a Verstappen e Piastri

George Russell ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del GP Austria sul circuito dell'A1 Ring. L'inglese della Mercedes, dopo la vittoria nell'ultimo round in Canada, ha confermato il suo recente stato di forma fermando il cronometro sul tempo di 1:05.542 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e la McLaren di Oscar Piastri. Sessione interlocutoria per la Ferrari che ha chiuso la prima parte del venerdì con il nono tempo di Lewis Hamilton, con quest'ultimo afflitto da noie tecniche all'impianto idraulico, e il diciottesimo di Dino Beganovic che ha preso parte alle FP1 al posto di Charles Leclerc.

RUSSELL AL TOP, BENE DUNNE

Dopo la vittoria di Montreal, George Russell e la Mercedes si sono ripresentati in Stiria davanti a tutti esattamente come avevano lasciato Montreal, certificando il salto in avanti compiuto due settimane fa in una sessione caratterizzata, però, da prove aerodinamiche di vario tipo effettuate soprattutto dai top team. Tra questi la McLaren che, sia con Oscar Piastri che non Alex Dunne (quest'ultimo al posto di Lando Norris), è scesa in pista con vistosa vernice flow-wiz soprattutto nella parte destra della vettura. Questo non ha impedito ai due papaya di segnare il terzo e quarto tempo, con il leader del Mondiale distante poco più di un decimo dal leader di giornata, immediatamente dietro alla Red Bull di Max Verstappen.

IN DIFFICOLTA' HAMILTON

Ottima la sessione anche per l'Alpine e la Kick Sauber che con Pierre Gasly e Gabriel Bortoleto hanno chiuso in P5 e P6 davanti alle due Williams di Alexander Albon (7°) e Carlos Sainz (8°). A seguire i due piloti del team di Groove troviamo Lewis Hamilton, solo 9°), con l'inglese che, però, è stato tormentato per tutta la sessione da noie al cambio che non hanno permesso al #44 di saggiare fino in fondo le novità portate dalla Ferrari in Austria. Alle spalle della Ferrari Isaac Hadjar ha chiuso la top 10, con a seguire il neo diplomato Andrea Kimi Antonelli (11°), Nico Hulkenberg (13°) e le due Aston Martin di Lance Stroll (14°) e Fernando Alonso (15°), con quest'ultimo autore di un innocuo testacoda nell'ultima parte del tracciato.

HAAS FANALINO DI CODA

A chiudere la parte finale di schieramento troviamo l'altra Racing Bulls di Liam Lawson (16°), l'Alpine di Franco Colapinto (17°) e la Ferrari di Dino Beganovic (18°), con il pilota della Ferrari Academy autore di una sessione regolare e senza errori ma senza particolari acuti e seguito solo dalle due Haas di Esteban Ocon (19°) e Oliver Bearman (20°).

Chiuse le FP1, l'appuntamento è per le FP2 che scatteranno alle ore 17.

Vincenzo Buonpane