IMSA | Road America: BMW torna al successo, Ferrari vince in GTD

BMW ritrova la vittoria nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Road America grazie ad una strategia perfetta. Phillip Eng/Dries Vanthoor festeggiano davanti a Marco Wittmann/Sheldon van der Linde, le due vetture gestite dal Team Rahal si impongono per la prima volta in stagione sull’Acura #93 di Renger van der Zande/Nick Yelloly.

BMW is back!

BMW, dopo Watkins Glen 2023 e Indianapolis 2024, torna al top in IMSA WTSC con una strategia perfetta. Le due M Hybrid V8, in pit road a sessanta minuti dalla fine poco prima di una bandiera gialla, hanno successivamente controllato la corsa fino alla bandiera a scacchi non lasciando scampo alla concorrenza.

Vanthoor, mai a segno in IMSA, festeggia con Eng davanti alla gemella #25 che nei giri conclusivi ha dovuto centellinare l'energia per arrivare al traguardo oltre a difendere la posizione dal ritorno di Renger van der Zande.

Whelen Cadillac #31, Porsche Penske #6, Aston Martin #23, Acura Shank Racing #60 e WTR Cadillac #10 completano nell'ordine una prova che globalmente non ha sorriso a Porsche.

La #6 resta in testa al campionato con Matt Campbell/Mathiueu Jaminet, mentre la #7 di Felipe Nasr/Nick Tandy ha pagato a caro prezzo un contatto all'uscita di curva 5 con la Cadillac #10 di Jordan Taylor.

Porsche domina la scena nella classifica piloti, ma non in quella costruttori. Le vetture di Stoccarda dovranno infatti vedersela con Acura che nella seconda metà di campionato ha saputo tornare protagonista con entrambe le auto.

Road America, AO Racing domina in LMP2

Due affermazioni in due prove per AO Racing nell'IMSA WTSC. Road America sorride a Spike che strappa ad United Autosports USA #22 la leadership provvisoria in campionato a solo due corse dalla fine.

PJ Hyett e Dane Cameron dominano la scena ad Elkhart Lake approfittando dell'uscita di pista nel corso dell'opening lap dell'ORECA #22 di Dan Goldburg in seguito ad un contatto con George Kurtz (CrowdStike by APR #04).

Connor De Phillippi /Jeremy Clarke (Inter Europol Competition #43) e Steven Thomas/Mikkel Jensen (TDS Racing #11) hanno completato il podio di una classe che ha visto sempre una sola auto in pieno controllo della situazione.

GTD PRO: PMR BMW vince, Corvette resta leader del campionato

BMW vince anche in GTD PRO con Neil Verhagen/Madison Snow. La M4 GT3 EVO #1 di Paul Miller Racing si impone sulla Ford Mustang GT3 #64 di Mike Rockenfeller/Seb Priaulx e la Ferrari 296 GT3 #81 DragonSpeed di Giacomo Altoé/Albert Costa dopo una prova ricca di contatti e di colpi di scena.

BMW e Ford si sono ritrovate nel finale in vantaggio sulla concorrenza, la Ferrari non è riuscita a recuperare sui rivali dopo aver vinto una lunga lotta contro la Corvette #3 di Antonio Garcia/Alexander Sims.

La Chevy, spinta contro le barriere dalla BMW #48 Paul Miller Racing in fase di ripartenza, resta con il quarto posto di Road America al comando del campionato con un minimo margine nei confronti della Ferrari #81 e della Porsche 992 GT3-R #77 AO Racing di Laurin Heinrich/Klaus Bachler.

‘Rexy’ ha perso ogni chance di vittoria nel finale effettuando una strategia alternativa rispetto ai rivali. La Porsche resta in ogni caso pienamente in corsa per replicare il titolo dello scorso anno.

Ferrari e Triarsi in vetta in GTD

Onofrio Triarsi vince per la prima volta in carriera nell'IMSA WTSC con la propria Ferrari 296 GT3 #021. Il pilota e titolare dell'omonima squadra si impone con Kenton Koch a Road America, protagonista nel finale di un deciso sorpasso ai danni della Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #63 DXDT Racing di Alex Udell.

La Rossa si impone sulla Lamborghini #78 Forte Racing di Misha Goikhberg/Mario Farnbacher ed alla Ferrari #34 Conquest Racing di Manny Franco/Daniel Serra dopo 2h e 40 ricche di bagarre e colpi di scena.

Penalità invece per la Mercedes AMG GT3 EVO #57 Winward Racing di Russell Ward/Phillip Ellis, sempre leader del campionato. L'auto #57 ha subito una sanzione per aver colpito l'Aston Martin #27 Heart of Racing, ma mantiene il controllo della serie grazie ad un provvedimento disciplinare che ha coinvolto la Lexus RC F GT3 #12 Vasser Sullivan di Jack Hawksworth/Parker Thompson. La vettura giapponese ha ricevuto una penalità per aver toccato a più riprese a ‘Canada Corner’ la Mercedes #57.

Prossimo evento riservato a GTD PRO e GTD al VIRginia International Raceway a fine agosto. Le GTP e le LMP2 torneranno in azione a Indianapolis a metà settembre.

