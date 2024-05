GTWC Europe | Valentino Rossi: "Ci sono tante differenze con il WEC, nel 2025 tornerò"

Valentino Rossi è uno degli osservati speciali in vista della tappa di Misano del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il pluricampione della MotoGP torna in Romagna a meno di un anno dalla prima significativa affermazione con le quattro ruote, un risultato storico ottenuto in race-2.

Rossi e Martin all'attacco con BMW

Rossi ritrova la BMW M4 GT3 #46 di WRT e Maxime Martin, fedele compagno di box anche nell'Endurance Cup e nella categoria LMGT3 del FIA World Endurance Championship.

L'ex centauro insegue un risultato di spicco in quella che sarà l'ultima sfida che correrà nel 2024 in Sprint Cup. Ricordiamo infatti la partecipazione del pilota di Tavullia esclusivamente nelle corse di durata oltre che ovviamente al Mondiale.

Il ‘Dottore' insegue un risultato di prestigio dopo il negativo fine settimana di Brands Hatch nel GTWC Europe ed il ritiro di settimana scorsa nella 6h di Spa dopo uno sfortunato incidente con un doppiaggio.

Valentino Rossi torna a Misano…un anno dopo

Valentino Rossi ha espresso ai media presenti in quel di Misano la propria opinione in vista del week-end che ci apprestiamo a commentare. Al meeting ha partecipato anche LiveGP.it, presente all'incontro dedicato ai media.

L'anno scorso è stato favoloso con la prima vittoria. Ieri ed oggi abbiamo lavorato bene, sicuramente non sarà facile visto ci sono tante auto racchiuse in pochi secondi. Con il set-up abbiamo lavorato molto al fine di guadagnare anche quei pochi secondi che possono fare la differenza. Correre di notte sarà particolare, non ho mai corso qui con le luci artificiali. Speriamo di essere competitivi in qualifica e poi potremmo pensare alla gara.

Il pilota ufficiale BMW guarda in ogni caso già alla prossima stagione, tecnicamente dovrebbe essere ripetuto il medesimo impegno del 2024 con il GTWC Europe Endurance Cup ed il FIA World Endurance Championship.

Credo che il mio programma resterà il medesimo di quest'anno anche per il 2025. Spero di poter testare anche l'Hypercar di BMW a fine stagione, ma attualmente ancora nulla è stato ufficializzato

Si avvicina per tutti i piloti del GTWC il centenario della 24h di Spa, manifestazione che vivremo a fine giugno. In attesa della storica prova nelle ‘Ardenne’, Rossi ha affermato:

La 24h Spa è speciale, quest'anno farò anche la 24h Le Mans. Non avendo mai corso sul ‘Circuit della Sarthe' e quindi non so paragonare, ma sono convinto che con le GT3 la corsa belga sia la più bella da svolgere. Nel 2023 abbiamo migliorato rispetto al 2022, eravamo sempre nel gruppo dei migliori. Daremo il massimo per puntare al podio quest'anno. Guidare in due campionati differenti, in ogni caso, non è mai scontato. La gestione delle gomme cambia dal GTWC Europe al WEC, oltre al fornitore nel Mondiale è complesso scaldare le gomme senza commettere errori. La gestione con le Goodyear diventa più significativa nonostante gli stint siano leggermente più corti.

Da Misano - Luca Pellegrini